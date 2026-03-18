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Envuelta en brillo: el esperado look de Martha Candela en Premios Soberano

La intérprete de “El Candelero” llegó con un imponente vestido largo en tono amarillo quemado, cubierto de brillo.

Martha Candela

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Merilenny Mueses
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La artista cristiana Martha Candela, nominada a Revelación del Año en Premios Soberano, deslumbró al mostrar el vestuario que lucirá en la gala más importante del arte dominicano.

La intérprete de “El Candelero” llegó con un imponente vestido largo en tono amarillo quemado, cubierto de brillo, que acaparó miles de reacciones.

Martha Candela

Martha Candela

“Toda la gloria es para Dios. Agradecida por la oportunidad de vivir momentos como este, donde cada detalle fue cuidado con intención, elegancia y amor por lo que hacemos. Gracias por sumar su talento y corazón a esta noche tan especial”, expresó la artista.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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