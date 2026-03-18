Envuelta en brillo: el esperado look de Martha Candela en Premios Soberano

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La artista cristiana Martha Candela, nominada a Revelación del Año en Premios Soberano, deslumbró al mostrar el vestuario que lucirá en la gala más importante del arte dominicano.

La intérprete de “El Candelero” llegó con un imponente vestido largo en tono amarillo quemado, cubierto de brillo, que acaparó miles de reacciones.

Martha Candela

“Toda la gloria es para Dios. Agradecida por la oportunidad de vivir momentos como este, donde cada detalle fue cuidado con intención, elegancia y amor por lo que hacemos. Gracias por sumar su talento y corazón a esta noche tan especial”, expresó la artista.