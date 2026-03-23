ETED realizará mantenimiento programado en línea de transmisión 69 kV Bonao 2 – La Vega este lunes

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La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que, este lunes 23 de marzo, realizará trabajos de mantenimiento programado en la línea de transmisión 69 kV Bonao 2 – La Vega, como parte de su plan de mantenimiento preventivo en la zona norte del país.

Las labores consistirán en el reemplazo de estructuras en malas condiciones, en horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Debido a estos trabajos, el servicio eléctrico se verá afectado en las siguientes comunidades: Fantino

Rincón, La Penda, La Torre, El Romero, El Quemado, El Yabanal, El Llano pertenecientes a la Provincia Monseñor Nouel. Asimismo, la empresa Industria Dominicana de Alimentos (INDAL).

Estos trabajos son fundamentales para fortalecer la calidad, estabilidad y seguridad del servicio eléctrico nacional, como parte de su compromiso de impulsar la transición energética y digital de la República Dominicana mediante el desarrollo de infraestructuras modernas de energía y datos al servicio del país. La ETED agradece la comprensión de los ciudadanos en las zonas mencionadas.