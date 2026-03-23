Semana Santa sin sustos: errores comunes que provocan intoxicaciones

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Semana Santa es un tiempo de reflexión, tradición y encuentro familiar, pero también una de las épocas del año en que más aumentan los casos de intoxicaciones alimentarias.

El consumo masivo de pescados y mariscos, la preparación de dulces caseros y la manipulación de grandes cantidades de alimentos en condiciones no siempre adecuadas generan riesgos que pueden arruinar las celebraciones.

El pescado y los mariscos, protagonistas de la mesa en Semana Santa, requieren refrigeración constante. Cuando se dejan expuestos al calor o se compran en lugares sin condiciones higiénicas, las bacterias proliferan rápidamente y provocan intoxicaciones graves.

Otro descuido común es la mala cocción de los alimentos. En la prisa por atender a muchos comensales, se sirven productos crudos o poco cocidos, lo que aumenta el riesgo de salmonela y otras infecciones gastrointestinales. A esto se suma la contaminación cruzada, que ocurre cuando se utilizan los mismos utensilios para manipular alimentos crudos y cocidos sin una limpieza adecuada.

Los dulces típicos de la temporada, como las habichuelas con dulce, también pueden convertirse en un peligro si se preparan con leche en mal estado o se conservan a temperatura ambiente por demasiado tiempo.

La combinación de calor y humedad favorece la descomposición rápida, generando intoxicaciones que afectan especialmente a niños y adultos mayores.