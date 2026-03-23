Rafael Amador formaliza aspiración por la secretaria general de circunscripción 2 del DN por PRM

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En un proceso interno de las filas políticas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y con miras al período 2026- 2030, el líder comunitario Rafael Amador Figaris formalizó su aspiración a la secretaria general de la circunscripción 2 del Distrito Nacional de la referida organización.

La decisión se produjo en consonancia con las directrices establecidas de la Comisión Nacional de Consensos (CNC), órgano creado por la Dirección Ejecutiva del PRM para promover acuerdos entre dirigentes y garantizar la escogencia de las nuevas autoridades orgánicas.

Amador indicó que su aspiración responde a una coyuntura planificada, a un trabajo político sostenido, cercano a las bases y respaldado por resultados reales.

Expresó que en un proceso interno del partido oficialista, obtuvo más de de 1,500 votos, posicionándose entre los aspirantes más destacados en la circunscripción 2 del Distrito Nacional.

El dirigente político dijo que el paso que realiza sobre su aspiración es fruto del compromiso con la gente, del trabajo constante en las diferentes comunidades y de la convicción de que el partido debe seguir fortaleciendo su estructura.

Explicó que su propuesta se fundamenta en los principios, valores cristianos y se orienta al fortalecimiento de la democracia, así como también, en la participación de la militancia y la organización territorial.

“Trabajamos por un partido más cercano a la gente, más fuerte y organizado. Nuestro compromiso es garantizar que nuestras comunidades tenga voz, representación y protagonismo en cada espacio de la organización”, afirmó.

La formalización de esta aspiración se enmarca en el cronograma establecido por la CNC, que contempla el levantamiento de aspirantes, la construcción de consensos y la consolidación de acuerdos de cara a la Convención Nacional Ordinaria de 2026.

Con este paso, Rafael Amador Figaris se posiciona como una de las propuestas que promueven la integración, el fortalecimiento institucional y la participación activa de la militancia en la Circunscripción 2 del Distrito Nacional.