Evalúan positiva su gestión socioambiental

Edesur Dominicana recibió una misión técnica que evaluó de manera satisfactoria el desempeño de las salvaguardas ambientales y sociales en dos de los programas de mejora de infraestructura eléctrica que la empresa ejecuta en su zona de concesión. Estas iniciativas buscan fortalecer la expansión de redes, reducir las pérdidas técnicas y avanzar en eficiencia energética.

Durante la visita, los especialistas revisaron en terreno los proyectos y confirmaron los avances en las medidas preventivas previstas.

Los proyectos evaluados forman parte de los programas de Expansión de Redes y Reducción de Pérdidas Eléctricas en Distribución y de Eficiencia Energética, ejecutados por Edesur con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, en el caso del programa de eficiencia, con el apoyo adicional de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA). de acuerdo a un comunicado.