Pragma Capital impulsa el desarrollo de La Vega

Pragma Capital entregó oficialmente los 184 solares del desarrollo residencial Brisas del Este, ubicado en Pontón, marcando un hito en el crecimiento urbanístico planificado de La Vega.

Desde su lanzamiento, Brisas del Este se ha convertido en un proyecto de referencia gracias a su ubicación estratégica y solares desde 220 m², con infraestructura completa: calles asfaltadas, electricidad soterrada, sistema de agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales y área recreativa.

El desarrollo fue vendido en su totalidad en apenas seis meses, reflejando la confianza de más de 170 familias e inversionistas en la visión de Pragma Capital.

“En nombre de Pragma Capital queremos agradecer a cada familia por su confianza, a nuestro equipo comercial por su entrega, y al equipo de construcción por su profesionalismo. Este hito no solo marca la entrega de solares: es el comienzo de una comunidad construida con visión, compromiso y futuro”, destacó el ingeniero Cabrera.

Durante el acto, el presidente de Pragma también anunció la apertura comercial de “Vive Brisas”, una colección exclusiva de 20 viviendas llave en mano, desarrolladas en alianza con GRM Ingenieros Constructores, casas de aproximadamente 242.43 m² con diseño orientado al confort moderno.

También presentó la segunda etapa del desarrollo: Samanes Brisas del Este, con solares más amplios y amenidades como casa club, canchas deportivas, gimnasio y circuito recreativo.