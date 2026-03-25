Evento adverso socavaría estabilidad económica

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

La representante en el país del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), Ana María Díaz, afirmó ayer que tres de cada diez personas en el país podrían perder su estabilidad económica ante un evento adverso.

Expresó que los países de la región cada año pierden entre 0.69% y 3.3% del producto interno bruto (PIB) por eventos climáticos extremos.

Consideró que la única forma de enfrentar esos eventos es mediante una agenda que se construya con resiliencia.

Para el PNUD, la resiliencia es la capacidad humana de mitigar riesgos, adaptarse y llevar una vida plena en medio de las incertidumbres que constituyen la nueva normalidad.

Díaz habló sobre la celebración del seminario “Ganancias Sostenibles 2026”, organizado por la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored), en el hotel El Embajador.

Almudena Fernández, economista jefa para América Latina y el Caribe del PNUD, al presentar el informe “Bajo presión: recalibrando el futuro del desarrollo en América Latina y el Caribe”, señaló que en el país existe un tejido productivo concentrado en el autoempleo o en microempresas.

Mientras, la presidenta de Ecored, Christy Luciano, dijo que la resiliencia empresarial se ha colocado en el centro de la competitividad, la continuidad operativa y la sostenibilidad de los negocios.

Sostuvo que la gestión de riesgos debe integrarse al corazón de la estrategia corporativa, en un contexto marcado por disrupciones en las cadenas de suministro, fenómenos climáticos extremos, ciberamenazas, mayores exigencias regulatorias y crecientes presiones sociales.

Las empresas que mantuvieron el empleo, reorganizaron sus cadenas de valor y actuaron con responsabilidad, dijo, comprendieron que la resiliencia es una decisión estratégica.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, consideró que se vive un período de mayor compromiso social, el cual exige de las empresas capacidades de anticipación, adaptación y recuperación.

Agregó que fortalecer esas capacidades no es una cuestión de supervivencia empresarial, sino un pilar para proteger a las personas, los activos, la reputación y, sobre todo, el patrimonio natural. Ecored entregó placas de reconocimiento al ministro de Medio Ambiente; a Max Puig, presidente del Consejo Nacional de Cambio Climático y a Pedro Suárez, director del Jardín Botánico Nacional.