Expertos citan bondades del riego tecnificado

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez; la representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Gabriela Quiroga, y director de la Unidad de Agua de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Silvio Carrasco, resaltaron ayer las bondades de la tecnificación del riego en la agricultura dominicana.

Benítez afirmó que el riego tecnificado constituye un paso fundamental para la rentabilidad y la sostenibilidad de la agricultura dominicana.

Consideró que el riego tecnificado, además de aumentar la rentabilidad, reduce los costos operativos a largo plazo, ahorra agua y protege al medio ambiente.

Expuso que optar por el riego tecnificado no es un deseo, sino una obligación, y consideró que el programa Bagri-Riego, del Banco Agrícola, debe ampliarse y ofrecer facilidades a todos los agricultores que deseen implementarlo.

Expresó que los retos del país son la dependencia de lluvias variables, la ineficiencia en el uso del agua, la degradación de los suelos y el cambio climático.

Indicó que actualmente existen cinco millones de tareas bajo riego y que la superficie potencial de riego en el país es de 710,000 hectáreas, lo que significa que la República Dominicana puede incorporar cinco millones de tareas adicionales al sistema de riego.

Los expertos participarán en el panel-conferencia titulado “Logros, metas y desafíos de la tecnificación del riego en República Dominicana”, organizado por la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) en la PUCMM.

En tanto, Quiroga dijo que el riego tecnificado es una herramienta con la que cuenta el país para aprovechar las oportunidades en la agricultura.

Resaltó la importancia de un enfoque integral para la gestión sostenible del agua agrícola.

Señaló que el riego tecnificado es una herramienta clave, pero no funciona de forma aislada. Su impacto depende de un entorno que combine gobernanza y capacidades.

Consideró que el riego tecnificado aporta un valor significativo, contribuye a la obtención de productos de mayor calidad y facilita el cumplimiento de las exigencias de los mercados internacionales.

Carrasco sostuvo que la agricultura bajo riego consume el 80% de toda el agua disponible en el país. Un gran desafío es lograr un uso racional del agua en la agricultura, pero sin financiamiento no hay forma de impulsar cambios.