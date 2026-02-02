Favorable recepción de nominación de Warsh

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Más allá de los ruidos que han marcado la relación entre el presidente Donald Trump y el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, se espera que Kevin Warsh, nominado para presidir la Fed, oriente una eventual gestión al frente del banco central estadounidense hacia una economía sustentada en convicciones firmes.

La primera señal en esa dirección provino del mercado, con el repunte del dólar registrado el viernes, lo que sugiere que los inversores interpretan la nominación de Warsh como menos proclive a recortes agresivos de las tasas de interés y más atenta a los riesgos inflacionarios, aunque esperan para 2026 reducciones graduales de los tipos.

Desde América Latina se destacó la voz del expresidente del Banco Central de Argentina, Martín Redrado, quien cuenta con el antecedente de su conflicto en 2010 con Cristina Fernández de Kirchner, cuando se negó a ceder reservas del BCRA para el pago de deuda pública.

Redrado, que conoce personalmente a Warsh, sostiene que se trata de un dirigente que no se dejaría conducir ni presionar en el