Favorecen impulsar innovación empresarial

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Con el propósito de incentivar la innovación y la producción de activos de propiedad intelectual en las empresas de Santo Domingo Norte, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) y el Consejo Empresarial Santo Domingo Norte (CESDN) firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional.

El convenio busca establecer un trabajo conjunto entre ambas entidades para facilitar el acceso a herramientas de protección de marcas, patentes y diseños industriales, dirigido a emprendedores, pequeñas y medianas empresas (Pymes) y empresarios del municipio.

Durante el acto el director general de la ONAPI, Salvador Ramos, expresó que cuando se protege la creatividad, se está construyendo un futuro más próspero y sostenible para el país.

De su lado, el presidente del CESDN, Julián Pérez, destacó que este acuerdo representa un paso firme hacia la consolidación de un ecosistema empresarial más competitivo, innovador y protegido, al tiempo que subrayó que la propiedad industrial se ha convertido en un activo estratégico en un entorno donde la creatividad y el conocimiento marcan la diferencia.

Asimismo, señaló que esta alianza permitirá impulsar programas de capacitación, orientación y acompañamiento para que los empresarios comprendan el valor de registrar sus marcas, proteger sus innovaciones y convertir sus ideas en activos productivos, fortaleciendo así la seguridad jurídica y la competitividad en Santo Domingo Norte.

Compromisos

Como parte de los compromisos asumidos, ambas instituciones desarrollarán programas de formación y capacitación especializada, incluyendo talleres impartidos por la Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI), enfocados en el registro de marcas, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad y emprendimiento, dirigidos a miembros del CESDN, emprendedores y mujeres empresarias.

Además, promoverán el uso de información tecnológica contenida en documentos de patentes para las pymes de la zona, impulsarán campañas de concienciación sobre la importancia de la propiedad intelectual para el desarrollo social y económico regional, y organizarán de manera conjunta una Feria de Emprendimiento, Innovación y Propiedad Industrial en Santo Domingo Norte.

Con esto se reafirma el compromiso de ambas entidades con el desarrollo económico del país y la promoción de la protección de la propiedad intelectual.