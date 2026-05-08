FDC asegura existe abasto de productos y estabilidad precios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) aseguró que en el país no hay problema de abastecimiento de productos básicos de la canasta familiar y atribuyó a la “especulación” aumentos registrados en algunos artículos.

Iván García indicó que los comerciantes están comprando en la factoría el saco de arroz selecto B y A a RD$3,600 y RD$3,800, respectivamente, para que llegue al consumidor a RD$35.00 la libra, dejando un margen de ganancias a los detallistas de un 15%.

Mientras que las habichuelas pintas se están vendiendo al por mayor a RD$33.00 la libra, para ser despachada a la población entre RD$40.00 y RD$42.00.

Asimismo, dijo los comerciantes están comprando el ajo a RD$95.00 la libra, por lo se pueda vender a RD$120.00, papa a RD$19.00 para que llegue al consumidor a RD$25.00.

En el caso de la carne de pollo dijo que se firmó un acuerdo con productores de esa ave con el objetivo de comprar el pollo fresco entre RD$53.00 y RD$55.00 la libra, para que sea despachada al consumidor a no más de RD$65.00.

Con relación a los grandes empresas procesadoras de pollo expresó estos están vendiendo sus marcas a RD$78.00 la libra, lo que calificó como muy “elevado”, mientras que en algunos centro de abasto se comercializa a RD$95.00, lo que atribuyó a la especulación, al igual que el alza de un 50% de artículos plásticos.

En ese sentido, llamó a los comerciantes a ser más conscientes con los consumidores, tomando en cuenta que existe una crisis a nivel mundial, la cual confía termine tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el fin de las hostilidades con irán.

El dirigente empresarial expresó el compromiso de los comerciantes miembros de la FDC, que suman más de 437 asociaciones en todo el país, de mantener estabilidad los precios.