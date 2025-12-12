Felipe Larraín recomienda reducir el déficit fiscal, uno de los principales desafíos para República Dominicana

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El reconocido economista y exministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín, recomendó este jueves a República Dominicana reducir el déficit fiscal, al considerar que este constituye “uno de los principales desafíos para el país”.

Explicó que el déficit estructural del país se ubica en 4.2%, un nivel que “se traduce en más deuda pública” y que deriva en mayores pagos de intereses, lo que presiona fuertemente el presupuesto.

El economista detalló que “si la recaudación tributaria de Dominicana es del orden de 15% del PIB, más de 20% de la recaudación tributaria se van a pagar intereses de la deuda pública”. Este factor limita los recursos disponibles para políticas públicas, mientras la deuda “hoy día bordea el 59% con datos del FMI”, después de haber experimentado un incremento durante la caída del PIB en 2020.

La afirmación fue realizada durante su participación en el “Conversatorio sobre el contexto económico contemporáneo”, organizado por el Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) junto al Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), donde presentó un amplio análisis sobre la situación macroeconómica global, regional y local.

En este contexto, Larraín presentó otros retos claves para el país, entre ellos la necesidad de fortalecer la institucionalidad fiscal, avanzar hacia un consejo fiscal autónomo, consolidar una regla fiscal más robusta, crear un fondo soberano y establecer un marco fiscal de mediano y largo plazo. Estos elementos, explicó, conforman lo que denominó una “institucionalidad fiscal 2.0”.

“La regla fiscal, que ustedes tienen. Yo creo que es perfectible la regla fiscal, pero prefiero el Consejo fiscal autónomo, que ustedes no tienen, y que sería muy interesante hacerlo, hacerlo por ley”, señaló.

Agregó que un consejo de esta naturaleza “es un consejo autónomo, independiente, asesor… de técnicos de excelencia, transversal políticamente, y que cuenta con un amplio respeto”. A esto sumó la importancia de un fondo soberano, que “junto con la regla fiscal, permiten amortiguar los choques externos”.

Larraín explicó que contar con una institucionalidad fiscal sólida no solo contribuye a reducir incertidumbres para los inversionistas, sino que mejora su clasificación de riesgo externa, y eso atrae capitales al país, generando beneficios para el Estado, las empresas y las personas.

Entre las fortalezas del país, mencionó el elevado crecimiento económico, inflación baja y estable, un banco central autónomo, estabilidad política y social, así como el Plan 2036, al que consideró un objetivo claro y ambicioso, especialmente por su apuesta a duplicar el ingreso per cápita.

Sobre los demás desafíos para República Dominicana, el exministro citó la importancia de sostener el crecimiento económico, impulsar la inversión, aumentar la formalidad, alcanzar el grado de inversión y avanzar en el proceso de ingreso a la OCDE. Y añadió que ingresar a ese organismo “es el club de las buenas prácticas” y requiere esfuerzos de largo plazo.

Larraín insistió a República Dominicana a no caer en la trampa del crecimiento bajo. “Ustedes tienen que volver a crecer”, advirtió, aunque destacó que el país presenta oportunidades relevantes gracias a su estabilidad y a la existencia de “un buen plan”.

Finalmente, cerró con un mensaje optimista: “Creo que aquí hay extraordinarias oportunidades… Las metas que valen la pena son las metas ambiciosas, pero factibles”, afirmó, resaltando que el camino hacia el desarrollo “exige un esfuerzo mancomunado del país”.