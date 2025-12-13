Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Descubre lo que el horóscopo tiene reservado para ti hoy 13 de diciembre 2025

Hoy es un día decisivo: amistades reveladoras, tensiones familiares y la promesa de un nuevo comienzo. 

ARIES 21/03-21/04

Te animarás a viajar y a explorar otros horizontes. Y en ese viaje conocerás gente interesante que te cautivará con sus pensamientos.

TAURO 22/04-2/05

Hay problemas con una mujer cercana, que puede

ser de la familia o no. Alguien tomará decisiones sin consultarte, frénalo a tiempo.

GÉMINIS 22/05-21/06

Debes tener paciencia y dulzura, enfrentarás a personas problemáticas e irritantes. Con comprensión y tolerancia lo vencerás todo.

CÁNCER 22/06-21/07

No dependes para nada de la aprobación social, por ello eres pionero. Con tu entusiasmo estimulas a los demás.

LEO 22/07-21/08

Ningún cambio se da sencillo al principio, pero es imperativo tener paciencia en algunas cuestiones, sobre todo las emocionales.

VIRGO 22/08-21/09

Conocerás a extraordinarios personajes. No juzgues el libro por la cubierta, pueden parecer diferentes a ti pero tienen mucho para enseñarte.

LIBRA 22/09-21/10

Demuestras gran comprensión e iniciativa en asuntos del

hogar. Tu habilidad para adaptarte a nuevas situaciones te ayudará en el día de hoy.

ESCORPIO 22/10-22/11

Podrás ampliar tus horizontes gracias a un acontecimiento que mejorará notablemente tu situación profesional y personal.

SAGITARIO 23/11-21/12 

El día de hoy pasará sin mayores retrasos o complicaciones, intenta no perder tu tiempo en nimiedades y estarás bien.

CAPRICORNIO 2/12-21/01

Será necesaria mayor concentración para tener éxito en tu trabajo. No te muestres evasivo por la noche, no conseguirás nada.

ACUARIO 22/01-21/02

Necesitarás una actividad recreativa. Gran creatividad, pero conseguir ayuda de los demás te resultará difícil.

PISCIS 22/02-21/03

Comienza un ciclo muy positivo. Paulatinamente todo irá mejorando y sucederá lo mejor para sus propósitos.

