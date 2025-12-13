El impacto de América Latina en el derecho internacional: transformaciones y luchas

Publicado por Latinoamérica21 Creado: Actualizado:

Por Carlos Meza

En el derecho internacional, el conocimiento jurídico no se produce en abstracto: está atravesado por geografías, historias y relaciones de poder que determinan qué ideas se legitiman y qué voces se escuchan. América Latina, tradicionalmente vista como receptora de normas, ha comenzado a ocupar un lugar activo en su producción.

Este artículo reflexiona sobre el papel de la región en la construcción del conocimiento jurídico global. Desde la “geopolítica del saber”, se analiza cómo las normas internacionales han sido moldeadas por epistemologías del Norte Global, pero también cómo América Latina ha transformado esos marcos, adaptándolos a sus realidades y generando modelos admirados en otros contextos. Lejos de confrontar, se busca reconocer el camino recorrido y abrir posibilidades para una arquitectura normativa más plural.

Concentración normativa y exclusión epistemológica

Durante décadas, el derecho internacional se desarrolló principalmente en instituciones europeas y norteamericanas. Esta concentración geográfica influyó en la conceptualización de problemas jurídicos, el diseño de soluciones normativas y la selección de casos emblemáticos. No se trata de una exclusión deliberada, sino de una dinámica histórica que consolidó ciertos paradigmas como universales.

Sin embargo, esta centralidad ha limitado la diversidad de enfoques. América Latina, con su historia de transiciones democráticas, justicia restaurativa y defensa de derechos humanos, ha generado modelos que ofrecen valiosas lecciones para el mundo.

De la recepción normativa a la transformación creativa

Aunque muchos países latinoamericanos han ratificado tratados internacionales como el Estatuto de Roma o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo distintivo ha sido su capacidad para reinterpretarlos y adaptarlos a sus contextos sociales, políticos y culturales.

En lugar de aplicar mecánicamente normas externas, la región ha desarrollado interpretaciones creativas, instituciones innovadoras y prácticas jurídicas que dialogan con los tratados internacionales y los enriquecen. Esta transformación ha sido impulsada por una conciencia histórica, la participación de la sociedad civil y el compromiso ético de juristas que entienden el derecho como herramienta de justicia social.

Argentina: justicia con memoria

Uno de los ejemplos más emblemáticos es el modelo argentino de juicios por crímenes de lesa humanidad. En lugar de crear tribunales especiales, Argentina optó por juzgar a los responsables de la dictadura en tribunales ordinarios, con todas las garantías procesales. Desde 2003, se han realizado más de 300 juicios con participación activa de las víctimas y una vocación reparadora reconocida internacionalmente. Este modelo ha sido citado por Naciones Unidas y estudiado en universidades europeas como experiencia ejemplar en justicia transicional.

Colombia: justicia restaurativa con enfoque diferencial

En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), surgida del proceso de paz con las FARC, combina derecho penal internacional con justicia restaurativa, enfoques diferenciales y participación comunitaria. Inspirada en resoluciones de la ONU, la JEP ha desarrollado un modelo propio que reconoce la diversidad cultural y busca sanar las heridas del conflicto armado. Sus sentencias sobre reclutamiento infantil, violencia sexual y afectaciones a comunidades indígenas han sido objeto de estudio internacional.

Corte Interamericana: jurisprudencia que inspira

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido fallos que han influido en el desarrollo de estándares internacionales. Casos como “Gelman vs. Uruguay” han fortalecido el principio de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Su jurisprudencia interpreta tratados desde una perspectiva latinoamericana, con sensibilidad social, enfoque de género y reconocimiento de derechos colectivos. Estas decisiones son estudiadas en facultades de derecho de todo el mundo.

Juristas latinoamericanos en organismos globales

América Latina también ha dejado huella a través de sus juristas en organismos multilaterales. Luis Moreno Ocampo, primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, aportó la experiencia argentina en la lucha contra la impunidad. Elizabeth Odio Benito, costarricense, ha sido una voz firme en defensa de los derechos humanos desde la Corte Interamericana y la CPI. Sus trayectorias reflejan la profundidad del pensamiento jurídico latinoamericano y su impacto internacional.

De la periferia al reconocimiento

Durante años, los saberes jurídicos latinoamericanos fueron tratados como casos de estudio, analizados desde marcos teóricos ajenos. Con el tiempo, estas experiencias comenzaron a ser reconocidas por su valor intrínseco. Los juicios argentinos, la JEP colombiana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana dejaron de ser curiosidades regionales para convertirse en modelos dignos de estudio. Hoy, universidades del Norte Global enseñan estos casos, organismos internacionales los citan, y juristas de todo el mundo los valoran como aportes significativos al derecho internacional.

Casos emblemáticos que transforman el derecho global

La influencia normativa de América Latina va más allá de la aplicación de tratados. En las últimas décadas, ha generado experiencias jurídicas replicadas y valoradas en otros contextos. Esta capacidad transformadora se ha consolidado mediante estrategias institucionales, prácticas judiciales y desarrollos doctrinarios.

Un ejemplo notable es el caso “Campo Algodonero vs. México” (2009), resuelto por la Corte Interamericana. Este fallo, que abordó la violencia de género en Ciudad Juárez, estableció estándares sobre la debida diligencia estatal. Sus directrices han sido incorporadas en debates legislativos y judiciales en Europa, y citadas por organismos internacionales como referencia en la lucha contra el feminicidio.

Brasil ha sido pionero en el reconocimiento del derecho a la consulta previa de pueblos indígenas, consagrado en su Constitución de 1988 y reforzado por el Supremo Tribunal Federal. Este principio, vinculado al Convenio 169 de la OIT, ha influido en discusiones normativas sobre derechos colectivos en países como Canadá y Noruega.

En Perú, la implementación de la Ley de Consulta Previa ha sido observada como modelo de institucionalización progresiva de derechos culturales. Aunque enfrenta desafíos, ha servido de referencia para organismos multilaterales que buscan fortalecer el diálogo intercultural en la formulación de políticas públicas.

En Colombia, la Corte Suprema reconoció el derecho de acceso a la información ambiental como parte del bloque de constitucionalidad en el fallo sobre el Acuerdo de Escazú. Esta interpretación ha sido destacada en foros europeos como ejemplo de cómo los derechos ambientales pueden integrarse en el núcleo de los derechos fundamentales.

Chile también ha contribuido en el ámbito penal. Su experiencia en la tipificación del delito de desaparición forzada ha sido citada en estudios comparativos por universidades estadounidenses, que analizan cómo América Latina ha ayudado a consolidar estándares internacionales sobre crímenes de Estado.

Conclusión: el derecho como creación compartida

Estas experiencias no surgieron en laboratorios académicos ni en comisiones técnicas aisladas. Son fruto de luchas sociales, procesos judiciales valientes, diálogos interculturales y una profunda convicción ética. América Latina no solo ha adaptado normas internacionales: las ha reinterpretado, enriquecido y, en muchos casos, transformado en propuestas más inclusivas.

Hoy, el derecho internacional ya no se escribe solo en los mármoles solemnes del Norte Global, ni en los pasillos silenciosos de sus academias. También se escribe en las salas de audiencias de Buenos Aires, donde la memoria se convierte en justicia viva; en los territorios de paz de Colombia, donde las voces silenciadas por el conflicto encuentran eco en la ley; en las sentencias de San José, que abrazan los derechos colectivos con mirada humana y sensibilidad social. Se escribe con lágrimas y coraje, con dignidad y esperanza, con el pulso firme de pueblos que no se resignan al olvido.

América Latina ha dejado de ser espectadora para convertirse en autora. En cada fallo, en cada norma reinterpretada, en cada tribunal que escucha a quienes nunca fueron escuchados, la región demuestra que el derecho no es solo técnica: es memoria, es ética, es humanidad. Y en ese proceso, América Latina no solo participa: sueña, transforma, y crea. Crea con sus heridas, con sus luchas, con su convicción de que la justicia no es un privilegio, sino un derecho que debe latir en cada rincón del mundo.

Sobre el autor: Richard Carlos Meza, es abogado peruano especializado en derecho internacional de los derechos humanos. Maestría en Derecho y Justicia Penal Internacional por Kennedy University y el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), su trayectoria profesional se ha centrado en el estudio de los marcos jurídicos que regulan el uso de la fuerza en contextos transnacionales, la protección de los derechos humanos en escenarios de seguridad global, y el fortalecimiento del derecho internacional como herramienta de control frente a fenómenos criminales complejos.