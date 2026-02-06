Firman alianza para potenciar a exportadores

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco BHD y la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) firmaron un acuerdo de colaboración estratégica para apoyar a los exportadores nacionales mediante soluciones financieras, programas de capacitación y el fortalecimiento de su competitividad en los mercados internacionales.

El convenio contempla formación por parte de los expertos de la entidad financiera en programas, cursos y talleres para los socios de Adoexpo. A través de esta alianza, se pondrán a la disposición de los exportadores asociados: ofertas financieras y no financieras con productos y beneficios especiales. “Para nosotros es importante respaldar al sector exportador, ya que su dinamismo contribuye al desarrollo económico, por eso estamos enfocados en ofrecer una propuesta de valor adaptada a sus requerimientos y necesidades”, señaló Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo BHD.