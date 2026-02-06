Creado: Actualizado:

Acabo de darle lectura a un libro poco común. El mismo escrito por la destacada intelectual y amiga salcedense Emelda Ramos, pero publicado por el Archivo General de la Nación (AGN Volumen CCXV, Santo Domingo 2017), es una joya que retrata de cuerpo entero toda una centuria histórica y literaria de Salcedo.

Es un texto que quienes amamos tanto la historia como la literatura o la cultura en sentido general debemos leer e interiorizar, esto no importando si se es de Salcedo, de Moca, de Bani o de Barahona, pues el mismo además de didáctico, es una luminaria que hasta de inspiración bien pudiera servir para que escritores de otras latitudes también beban de esta fuente para el enriquecimiento de determinada ciudad en donde los principios literarios tengan bien arraigadas sus raíces para su desarrollo integral.

Historiografía y Literatura de Salcedo 1865-1965, no es un libro común como expresáramos al inicio de nuestra intervención a través de estas líneas, es algo más, es el sentimiento mismo de toda una época en donde la citada autora recoge de manera inteligente 100 años de historia literaria y cultural de la llamada “Villa de Los Almendros”, Salcedo.

En dicho texto y para quienes amamos la literatura y la historia misma de nuestro lar, Emelda, dedicada como siempre, con una prosa limpia y a través de sus 272 páginas nos ofrece importantes datos de nuestra historia cultural y literaria como pueblo.

Es por ello que recomendamos a los investigadores y gestores tanto de la cultura como de las letras así como a profesores, para que se sumerjan dentro de este mundo creado por la hija de don Gustavo Ramos (DonTavo) y de doña Ana Tejada Bretón, para que sepan de una de las voces más autorizadas de la provincia Hermanas Mirabal y el país, quienes fueron los forjadores de la identidad cultural y literaria, y hasta histórica, de este rinconcito del país….

Es un libro que no tiene desperdicio. A través de este importante documento el lector llega a conocer a un sinnúmero de personajes que aportaron tanto a nuestras letras nacionales y que al parecer hoy, y como fruto de la llamada modernización, lamentablemente están condenados a las gruesas paredes de ese maldito olvido, el cual poco a poco convierten a nuestros grandes hombres y mujeres en seres anónimos.

Pero gracias a Dios y al tesonero trabajo (como siempre), de esta destacada maestra y forjadora e investigadora de letras y letrantes, hoy conocemos con precisión a personalidades desde: Salvador del Rosario, Manuel de Jesús Paulino, Armando Cabral Garrido, Mélida Delgado Pantaleón, Laudiseo Sánchez, y Boanerges Sarmiento Roig.

También conocimos parte de la trayectoria de lucha a favor de nuestra educación y cultura, a través de María Josefa Gómez, Juan A. Osorio Gómez, Doroteo Antonio Regalado Félix, María Teresa Brito, José de Jesús Florencio, Manuel Tejada Florentino, Agripina Cabral de Macarrulla y a José Francisco Tapia.

Otras importantes figuras reseñadas de manera certera por esta digna y meritísima dama salcedense, son Modesta Espinal Duran, Francisco Nicolás Rodríguez Valerio, Hugo Eduardo Planco Brito, Sergio Amaro Rosario, Antonio J. Tatem Mejía y Héctor Francisco Osorio; todas estas nobles figuras, plasmadoras de sentimientos a través de las letras son genuinos representantes epocales, y que gracias (repetimos) a nuestra Emelda, han quedado plasmado para que esa parte de nuestra historia y la cultura nunca se pierda.