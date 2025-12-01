Cómo funciona el límite de US$5,500 y quién puede aprovecharla

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Dirección General de Aduanas (DGA) anunció que la tradicional gracia navideña permitirá este año a los dominicanos residentes en el exterior ingresar al país con regalos libres de impuestos por un valor de hasta US$5,500, el monto más alto otorgado en la historia de esta facilidad fiscal.

El beneficio estará vigente del 1 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026 y se aplicará por familia, siempre que los viajeros tengan al menos seis meses sin visitar el país. La disposición excluye mercancías en cantidades comerciales y limita la exoneración a una unidad de cada tipo de artículo.

La institución explicó que el monto se calcula bajo el criterio FOB (Free on Board), es decir, el costo de la mercancía sin incluir transporte ni seguros. La gracia navideña busca aliviar la carga económica de los dominicanos que regresan en época festiva y fortalecer los vínculos con la diáspora, que aporta miles de millones de dólares en remesas cada año.

El director de Aduanas destacó que la medida responde a instrucciones del presidente Luis Abinader, como un gesto de reconocimiento hacia los compatriotas que viven fuera del país y que sostienen a sus familias con envíos constantes de recursos.

📌 Puntos clave

• Monto máximo: US$5,500 por familia.

• Vigencia: 1 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026.

• Requisitos: Dominicanos residentes en el exterior con al menos seis meses sin visitar el país.

• Restricciones: No aplica a mercancías en cantidades comerciales; solo una unidad de cada tipo de artículo.