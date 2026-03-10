Gobierno lanza plan para atraer inversión tecnológica y posicionar al país como hub digital regional

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lanzó hoy el Plan de Atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) para Empresas TIC 2026-2036, una estrategia orientada a posicionar a la República Dominicana como un centro regional de servicios digitales de alto valor agregado.

La iniciativa busca impulsar la llegada de inversiones en áreas como desarrollo de software, inteligencia artificial, servicios en la nube, semiconductores y soluciones tecnológicas avanzadas, incluidas aplicaciones para el sector salud, con el objetivo de escalar la participación del país en actividades tecnológicas de mayor valor.

De acuerdo con las autoridades, el plan procura generar un impacto estructural en la economía y la sociedad mediante la creación de más empleos formales y mejor remunerados, así como fortalecer la formación de talento especializado que permita responder a la demanda de la economía digital.

El documento también plantea reducir brechas territoriales, aumentar la participación femenina en el sector tecnológico y elevar la productividad nacional. En ese contexto, las autoridades destacaron que la estrategia representa una decisión estratégica del país para que la economía digital se convierta en un eje central del modelo de desarrollo económico dominicano.

La representante residente del PNUD, Ana María Díaz, afirmó que el plan constituye una hoja de ruta para fortalecer la atracción de inversiones tecnológicas y facilitar la inserción del país en cadenas globales de valor en un contexto donde las tecnologías están transformando la forma de producir, comerciar y generar empleo.

Indicó que el enfoque prioriza inversiones de calidad con potencial impacto en el desarrollo humano, capaces de fortalecer las capacidades nacionales de innovación, impulsar la competitividad y ampliar las oportunidades económicas.

Díaz explicó que la estrategia integra elementos clave como la igualdad de género en el sector tecnológico, el desarrollo de talento humano inclusivo, el fortalecimiento de la infraestructura digital, la institucionalidad y la articulación con visiones de largo plazo como la Estrategia Nacional de Desarrollo y la Meta 2036.

Asimismo, promueve encadenamientos productivos entre empresas tecnológicas internacionales y el tejido empresarial local, con el fin de facilitar la transferencia de conocimiento, la integración de proveedores locales y el fortalecimiento de mipymes y emprendimientos tecnológicos.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, afirmó que la innovación se ha convertido en un elemento esencial para la competitividad económica.

“Si no estamos innovando, estamos terminando. La innovación ya no es una decisión estratégica, es una decisión existencial”, expresó durante el acto de lanzamiento.

Señaló que el plan incorpora análisis comparativos con economías similares y define acciones en materia de incentivos, educación, seguridad jurídica y políticas públicas para atraer empresas tecnológicas globales interesadas en establecer operaciones en el país.

El funcionario destacó que la economía dominicana ha mostrado resultados positivos en los últimos años, al registrar cerca de US$16 mil millones en exportaciones en 2025 y superar por primera vez los US$5 mil millones en inversión extranjera directa, cifras que reflejan el creciente interés de inversionistas internacionales.

En el proceso de elaboración participaron consultores especializados y representantes del sector público, privado, académico y del ecosistema tecnológico, con el objetivo de construir una estrategia de largo plazo para fortalecer la transformación productiva del país.

Las autoridades señalaron que el documento servirá como guía para el diseño de políticas públicas orientadas a consolidar a la República Dominicana como un destino atractivo para inversiones tecnológicas, promover la innovación y ampliar las oportunidades de desarrollo económico.