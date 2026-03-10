Yayo Sanz Lovatón: Tenemos abastecimiento seguro y robusto de combustible

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Ante el conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del petróleo WTI de Texas, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, aseguró que el país cuenta con una cadena de abastecimiento segura y mantiene una posición de tranquilidad gracias a la solidez en la gestión de su cadena de suministro de combustibles.

Aunque no reveló los niveles de abastecimiento del crudo, dijo que “tenemos niveles de abastecimiento muy adecuados, muy satisfactorios y no tenemos preocupación con eso”.

Agregó que el país se mantiene monitoreando la situación y la calificó como un claro ejemplo de “fuerza mayor”, un evento impredecible e incontrolable, dado que el país no es productor de petróleo.

Respecto a las exportaciones, el ministro se mostró confiado en que no se verán afectadas, recordando que las exportaciones se acercaron a los 16 mil millones de dólares en 2025, consolidándose como el principal rubro económico del país.

El ministro recordó que el país ya ha sorteado choques externos severos previamente, como la guerra entre Ucrania y Rusia, logrando salir con niveles de estabilidad sin mayores sobresaltos. “El gobierno dominicano está preparado... no estamos preocupados”, enfatizó.

Indicó que el Gobierno está “minuto a minuto al tanto de todo lo que está sucediendo” y que el nivel de abastecimiento es “muy adecuado, muy satisfactorio”.