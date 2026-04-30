La Fórmula 1 regresa a Miami tras un descanso de 5 semanas

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La Fórmula 1 regresa a la acción en el Gran Premio de Miami tras un inesperado parón de cinco semanas, cuando se cancelaron dos carreras en Oriente Medio debido a la guerra en Irán.

Este parón le dio tiempo a la FIA para modificar el reglamento, que los pilotos criticaron duramente tras las tres primeras carreras del año por cómo la propulsión eléctrica de las baterías ha transformado los monoplazas y la competición.

¿Servirá de algo?

"Es solo un pequeño avance", dijo Max Verstappen, quien ha expresado abiertamente su descontento con los monoplazas actuales, hasta el punto de considerar la posibilidad de abandonar la F1.

"Todavía no es lo que necesitamos para dar el salto definitivo. Es complicado conseguir que todos estén de acuerdo", continuó. "Espero que el año que viene podamos hacer cambios realmente importantes. Como dije, es solo un pequeño avance, pero sin duda tiene que ser mucho más que eso".

Los pilotos no podrán familiarizarse con los cambios hasta el viernes, cuando comiencen los entrenamientos, por lo que todo lo que han aprendido hasta ahora se ha limitado al trabajo en el simulador. Si bien los pilotos pudieron ofrecer opiniones sobre cómo la FIA debería abordar las quejas sobre el coche, no están seguros de cuánta influencia tuvieron realmente.

“La verdad es que no tenemos voz ni voto. Sí que interactuamos con la FIA y la F1 con más frecuencia”, dijo el siete veces campeón Lewis Hamilton. “No somos partes interesadas. Cuando estaba haciendo los primeros test, les dije: ‘Deberían venir a hablar con nosotros y colaborar con nosotros’”.

“Les decimos: ‘Háblennos, trabajaremos juntos y podemos colaborar’. Queremos que este deporte triunfe. Es como dar pequeños pasos cada vez”.

Verstappen reconoció que los pilotos mantuvieron conversaciones productivas, pero que aún hay margen para fortalecer su relación en el futuro.

Mejoras por doquier

El parón permitió a los 11 equipos del paddock evaluar su temporada tras tres carreras y actualizar sus monoplazas de cara a la carrera del domingo. Esta es otra incertidumbre que la parrilla intenta sortear.

"Va a ser bastante inusual ver tantas mejoras en tantos equipos diferentes", dijo Charles Leclerc. "Estoy bastante seguro de que la mayoría tendrá coches prácticamente nuevos para esta carrera. Dudo que esto cambie significativamente el orden jerárquico que hemos visto desde principios de año".

El piloto de Ferrari cree que Mercedes seguirá dominando la parrilla al principio de la temporada. George Russell y Kimi Antonelli ganaron las tres primeras carreras y Antonelli es actualmente el líder del campeonato.