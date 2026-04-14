Guillermo Estrella Ramia no participó en decisiones sobre financiamiento de Manzanillo Power Land

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Una certificación emitida por el Banco de Reservas de la República Dominicana, firmada por la secretaria general del Consejo de Directores, Patricia Bisonó, confirma que el abogado Guillermo Estrella Ramia no participó en las decisiones relacionadas con el financiamiento del proyecto Manzanillo Power Land.

El documento, fechado el 30 de marzo de 2026, establece que Estrella Ramia se retiró de las sesiones en las que se conocieron temas vinculados a la empresa Energía 2000, promotora de la planta de gas natural. La certificación deja constancia de que no estuvo presente durante las presentaciones, deliberaciones ni decisiones adoptadas entre los años 2022 y 2026.

La certificación detalla las resoluciones específicas en las que se registró su inhibición, consignando formalmente su no participación en los procesos vinculados a la evaluación y toma de decisiones relativas a ese proyecto dentro del Consejo. Este registro documenta la aplicación de los mecanismos institucionales de abstención en órganos colegiados.

La participación del abogado Estrella Ramia en el proyecto Manzanillo Power Land se remonta a más de catorce años, en su condición de estructurador y socio fundador de la iniciativa, lo que sitúa su vinculación en una etapa previa a cualquier función pública posterior. Se trata de un proyecto de largo desarrollo dentro del sector energético, financiado por varias entidades de intermediación financiera.

El proyecto se desarrolla como una inversión de carácter privado, no como una obra pública ni como una asignación discrecional de recursos estatales. Su financiamiento fue organizado mediante la participación de múltiples entidades bancarias, incluyendo instituciones internacionales, que aplicaron procesos independientes de análisis de riesgo, evaluación de solvencia y debida diligencia, conforme a los estándares del sistema financiero.

En ese contexto, las decisiones relacionadas con el financiamiento y desarrollo del proyecto responden a evaluaciones técnicas realizadas por diversos actores, en un esquema que involucra múltiples niveles de revisión. Asimismo, la evaluación incluyó a los grupos económicos participantes, considerando su capacidad financiera y estructura de activos.

Manzanillo Power Land incorpora aproximadamente 414 megavatios al sistema eléctrico nacional, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad de generación y al desarrollo de infraestructura energética en el país.