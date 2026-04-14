UBA considera alcalde NYC corre riesgo generar largas filas para recibir asistencia social

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. La Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), con más de 14 mil miembros, presidida por el dominicano Radhames Rodríguez, manifestó que el alcalde Zohran Mamdani corre el riesgo de generar largas y humillantes filas para recibir asistencia social, reminiscentes de épocas pasadas.

Mamdani anunció la apertura del primer supermercado público en La Marqueta (East Harlem) en Manhattan, como parte de un plan para establecer al menos cinco tiendas subsidiadas por la ciudad.

Rodríguez precisa que esas cinco tiendas jamás podrán abastecer a una ciudad de más de ocho millones de personas, en 300 millas cuadradas y un poco más de 200 vecindarios.

Esta no es una solución escalable; el alcalde debe reunirse y unir fuerzas con las bodegas para marcar una diferencia real, permitiéndoles bajar los precios de los productos esenciales, indica.

Este es un problema en el que podemos evitar las artimañas, implementar soluciones reales y reconocerle el mérito si el objetivo es realmente ayudar a los neoyorquinos.

UBA apoyó a Mamdani basándose en un compromiso claro y directo de trabajar con nosotros para evitar la creación de bodegas municipales. Dicho compromiso no se ha cumplido. Esto representa una grave traición a la confianza de miles de pequeños empresarios que creyeron en esa promesa.

Las tiendas financiadas por el gobierno no tienen los mismos gastos generales, riesgos ni desafíos diarios que las bodegas de barrio, y ese desequilibrio amenaza a los negocios que generan empleos.

“Reconocemos que muchas familias, especialmente en comunidades de bajos ingresos, enfrentan una verdadera presión económica, y coincidimos en que es necesario abordar la asequibilidad.

El problema comienza en el nivel mayorista, y existen muchas maneras responsables de reducir los costos sin crear tiendas minoristas operadas por el gobierno que compitan con las pequeñas empresas que pagan impuestos”, sostiene.

“Nuestras bodegas son construidas por hombres y mujeres trabajadoras que arriesgan todo para crear oportunidades para sus familias y servir a sus comunidades.

Personalmente, las apoyé firmemente basándome en lo que nos dijeron, y nuestros miembros merecen algo mejor que ver a un gobierno en posición de competir directamente con ellos”, precisó, dijo Rodríguez.

NYC ya cuenta con amplios programas diseñados para apoyar a quienes lo necesitan, como SNAP, WIC, beneficios de venta libre, cupones de alimentos, asistencia social, apoyo para la vivienda, entre otros.

Debemos fortalecer estos esfuerzos, no reemplazar a los pequeños negocios con tiendas administradas por el gobierno, que siempre tendrán una ventaja injusta, sentenció.