Juez desestima acusación de fraude contra candidato dominicano a la alcaldía, Alex Méndez

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva Jersey. Un juez del Tribunal Superior del Condado de Passaic desestimó este lunes la acusación de fraude electoral contra el expresidente del Concejo Municipal de Paterson, el dominicano Alex Méndez, la cual se mantenía desde las elecciones de mayo de 2020.

La noticia ha ocasionado alegría entre múltiples residentes y llega en un momento políticamente decisivo para el actual concejal del Tercer Distrito, quien recientemente lanzó su campaña para la alcaldía de la ciudad, para las próximas elecciones del 12 de mayo.

La decisión del juez fortalece significativamente la candidatura de Méndez, ya que miles de votantes permanecían indecisos respecto a si la acusación era cierta o falsa.

Tras la desestimación, numerosos hispanos coinciden en manifestar que Paterson necesita un cambio, y que este debe ser liderado por Méndez, por su seriedad, honestidad y transparencia, pues la decisión del juez así lo indica.

¿Por qué votar por otro, si Alex Méndez es de nosotros?, comentaban a viva voz contertulios cerca del edificio de la alcaldía, en la calle Market.

En la mayoría de las comunidades hispanas en Paterson (35 %, entre dominicana, colombiana, peruana, puertorriqueña, y ecuatoriana, entre otras) y la afroamericana (24 %), se refleja en la mayoría de sus rostros la alegría por haber absuelto a Méndez. El 20 % son multirraciales (dos o más razas), el 15 % blancos, y el 5 % asiáticos.

Por su parte, el actual concejal del Quinto Distrito, Luis Vélez, ante la decisión del juez, proclamó: “Se disipa la nube gris: justicia, fortaleza y nuevo comienzo en Paterson”.

Siempre he orado por mi colega, su familia y todos los implicados en este proceso. Hoy, una nube gris se ha disipado en el ámbito político de Paterson, y nuevamente vemos salir el sol.

Desde el inicio, he sido claro cuando se me ha preguntado sobre este caso: si no hay pruebas, lo correcto es dejarlo en libertad. La justicia debe prevalecer basada en hechos, no en especulaciones, precisaba Velez.

Admiro la manera en que mi colega Méndez mantuvo su inocencia y su frente en alto durante todo este proceso. Nadie desea estar en una situación como esta, y su fortaleza es digna de reconocimiento.

Ahora, Méndez se prepara para enfrentarse en la contienda electoral al actual alcalde, el árabe Andre Sayegh (reelección), al concejal del Primer Distrito, Michael Jackson, y al exconcejal Mohammed Akhtaruzzaman, quienes aspiran a la alcaldía.