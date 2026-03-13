Hay que diversificar y ampliar la oferta exportable del país

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Para continuar el dinamismo de las exportaciones dominicana, es necesario continuar ampliando y diversificando la oferta exportable, apoyada en una canasta más amplia y con la incorporación de nuevos sectores.

El señalamiento lo hizo ayer la vicepresidenta Raquel Peña, al hablar en la segunda edición del reconocimiento “Vanguardia Exportadora”, donde se les entregó reconocimientos a 10 empresas del país.

Dijo que el sector exportador es esencial para la economía del país y que este ha contribuido de manera decisiva al crecimiento y la proyección en los mercados internacionales.

Precisó que para alcanzar la meta de duplicar la economía para el 2036, será fundamental seguir fortaleciendo los sectores que hoy impulsan las exportaciones.

Dijo que el comercio internacional cambia muy rápido, por lo que hay que continuar impulsando la digitalización, sostenibilidad y la innovación.

Por su parte la directora del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), Biviana Riveiro, luego de hacer un recuento del crecimiento de las exportaciones, indicó que la meta es alcanzar los US$35,141.2 millones para el 2036. En la actividad ProDominicana reconoció en diferentes categorías a las empresas Rizek Cacao, Isidro Bordas, Tabacalera Palma, Eurofresh Dominicana, Fruggies, Rockwell Automation Technologies, Pasteurizadora Rica, NAP Caribe, Airlink Distribution y Ron Barceló.