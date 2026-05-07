Desinformar para confundir

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“La libertad de expresión es un derecho fundamental, indispensable en las sociedades democráticas”- “En tiempos de incertidumbre, la verdad y la confianza son los pilares que sostienen a las sociedades. Cuidarlas es tarea de todos”.

La desinformación se refiere a la difusión deliberada de información falsa o engañosa, a menudo con la intención de engañar o manipular a una persona o grupo de personas. Los términos desinformación e información errónea se utilizan frecuentemente de forma indistinta. Algunos autores definen la desinformación como un término más general que también abarca la información errónea. -UNESCO-

La UNESCO y la Unión Europea coinciden en que la diferencia esencial entre información errónea y desinformación está en la intencionalidad: mientras la primera puede ser fruto de un error, la segunda es un arma diseñada para inducir a error y obtener réditos políticos, económicos o militares. El Foro Económico Mundial ya advirtió que la desinformación es el principal riesgo global inmediato, porque afecta la salud, la seguridad, la democracia y la cohesión social.

Hoy, el mundo siente en carne propia el fenómeno de la confusión emanada de la desinformación la que, circula constantemente y a gran velocidad cada vez más por todos los medios de comunicación, principalmente por las redes sociales, afectando la calidad del debate público, poniendo en riesgo la salud, la seguridad, la democracia y la cohesión social. El informe del Foro Económico Mundial de Davos de 2024, colocó el fenómeno de la desinformación en el primer puesto en el ranking de riesgos globales en el corto plazo.

La desinformación ha existido siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, hoy, la desinformación por los medios digitales, es un fenómeno relativamente reciente y en constante evolución, lo que conlleva que cada vez nos encontremos con más conceptos y términos para referirnos a ella. -“El Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional, creado en 2022 como una iniciativa nacional de colaboración público-privada, ha identificado y definido 125 conceptos y términos clave para la comprensión del fenómeno de la desinformación”-La Moncloa-

La desinformación es una campaña en la que múltiples tipos de información y conocimiento, incluyendo juicios de valor, verdades, mentiras, verdades a medias, exageración y descontextualización, se usan como arma para manipular, explotar, o intensificar controversias con fines políticos, militares, o comerciales. Se refiere a información engañosa y malintencionada que intenta manipular creencias, emociones y opiniones del público en general, y está relacionada estrechamente con la propaganda y las fake news.

De acuerdo con la Unión Europea, la desinformación es «la información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para inducir a error deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público.

La confusión es, entonces, el verdadero triunfo de la desinformación. No se trata solo de convencer al público de una mentira, sino de hacerle dudar de todo, incluso de las fuentes legítimas. En ese escenario, la verdad deja de ser un faro y se convierte en una sombra más dentro del ruido informativo.

La confusión es, entonces, el verdadero triunfo de la desinformación. No se trata solo de convencer al público de una mentira, sino de hacerle dudar de todo, incluso de las fuentes legítimas. En ese escenario, la verdad deja de ser un faro y se convierte en una sombra más dentro del ruido informativo.