INTRANT reanuda exámenes de licencias: conozca la aclaración que hizo a la población

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó que fueron retomados los exámenes teóricos y prácticos para todas las categorías de licencias de conducir, incluyendo la categoría 1 correspondiente a motocicletas, como parte del proceso de fortalecimiento y modernización del sistema nacional de licencias.

Con esta medida, el proceso de obtención de la licencia refuerza su carácter formativo y evaluativo, garantizando que cada solicitante no solo cumpla con los requisitos administrativos, sino que demuestre los conocimientos y habilidades necesarias para conducir de manera segura. La disposición aplica tanto para quienes gestionan su licencia por primera vez como para aquellos que deban completar el proceso establecido por la normativa vigente.

En el caso de los motociclistas, será obligatorio aprobar tanto el examen teórico como la prueba práctica, con el objetivo de asegurar que cuenten con dominio de las normas de tránsito y las destrezas básicas de conducción. Esta decisión responde a la necesidad de elevar el nivel de preparación de quienes circulan en motocicletas, uno de los segmentos más vulnerables en las vías del país.

No se ha producido ningún aumento

Asimismo, el INTRANT aclaró que no se ha producido ningún aumento en el costo del servicio de licencias, manteniéndose los montos establecidos. A partir del 2 de marzo, inició el servicio de emisión y renovación de licencias para la población en general, incluyendo la categoría 1.

INTRANT retoma exámenes teóricos y prácticos en todas las categorías de licenciaFuente externa

La institución explicó que ya no existe la modalidad de registro de motociclistas. El proceso vigente es la emisión formal de licencia de conducir, conforme a lo establecido por la ley.

En ese sentido, quienes obtuvieron su licencia cumpliendo con lo dispuesto por la normativa podrán renovarla y el pago correspondiente de RD$1,900.

Por otro lado, quienes la obtuvieron bajo el esquema anterior de registro deberán completar el proceso establecido, que incluye la charla de educación vial, evaluación médica en CEMECO, examen teórico, examen práctico, presentación del certificado de buena conducta y el pago de RD$1,900.

Las personas que soliciten la licencia por primera vez deberán cumplir con todos los pasos del proceso: charla de educación vial, evaluación médica, examen teórico, examen práctico y entrega del certificado de buena conducta. En estos casos, el costo será de RD$2,500.

En cuanto a las categorías de mayor peso, la categoría 03 permite la conducción de vehículos pesados como minibuses, autobuses, trolebuses y camiones de dos ejes destinados al transporte de carga o pasajeros. Por su parte, la categoría 04 autoriza la conducción de vehículos de mayor dimensión y capacidad, incluyendo autobuses de más de 40 pasajeros, patanas y camiones de tres o más ejes.

El INTRANT precisó que los aspirantes que soliciten por primera vez las categorías 3 y 4 deberán presentarse con el vehículo correspondiente para realizar la prueba práctica, como parte obligatoria del proceso de evaluación.

La reactivación integral de los exámenes en todas las categorías forma parte de las acciones orientadas a elevar los estándares de evaluación, fortalecer la seguridad vial y promover una conducción más responsable en las vías del país, reafirmando el compromiso institucional con un sistema de licencias más riguroso, transparente y enfocado en salvar vidas.