¿Qué enfermedades no oncológicas entran en la nueva cobertura del CNSS?

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) informó este martes sobre la ampliación de la cobertura de medicamentos de alto costo del Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Subsidiado, beneficiando ahora a pacientes con patologías no oncológicas.

A continuación, te compartimos las enfermedades no oncológicas que contarán con cobertura, según lo establecido en la Resolución No. 631-04 del 26 de febrero de 2026:

Lupus

Artritis reumatoide

Enfermedad renal

Trastornos de crecimiento

Hemofilia

Inmunodeficiencias

Enfermedad de Kawasaki

Púrpura trombocitopénica

Gammaglobulinemias

El tope de cobertura

La gerente general del CNSS, Aura Celeste Fernández Rodríguez, expresó que la nueva resolución establece un tope de RD 1,000,000.00 para la cobertura de medicamentos de alto costo destinados a patologías distintas al cáncer.

“Con esta medida, el CNSS fortalece la protección financiera de las personas que padecen enfermedades de alto costo distintas al cáncer, garantizando mayor claridad en la cobertura, reduciendo barreras de acceso y asegurando tratamientos continuos con un respaldo más específico y transparente”, dijo Fernández Rodríguez.

Explicó que la Resolución del CNSS establece que la gestión, autorización y pago de estos medicamentos deberá realizarse, de preferencia, a través de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (Damac), del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas), aprovechando los beneficios de compra conjunta. Cuando los fármacos no se encuentren disponibles en la Damac, su adquisición deberá garantizarse a través del mercado.

La resolución fue aprobada por el pleno del CNSS, luego de que la Comisión Permanente de Salud de la entidad solicitara a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) remitir la propuesta de adecuación técnica de la Resolución No. 610-04, relativa al detalle de medicamentos y patologías no oncológicas.