Hoteles inteligentes impulsarían consolidación

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El gerente de cuentas territoriales de Panduit para República Dominicana y Puerto Rico, Stalin Sánchez, consideró que el desarrollo de hoteles inteligentes impulsaría la consolidación del país como referente en turismo.

Resaltó que el concepto “hotel inteligente” ha pasado de ser una tendencia futurista a una necesidad estratégica para 2026 en el país, y que, con el 65% de la oferta hotelera nacional ya conectada a redes de energía confiable y sostenible, la integración de tecnología de vanguardia está redefiniendo la competitividad del país en la región. Señaló que “la conectividad robusta y la infraestructura tecnológica han dejado de ser ‘amenidades de lujo’ para convertirse en pilares de la competitividad hotelera”.

Un aspecto que define a un hotel inteligente es la personalización del servicio, respaldada por una conectividad robusta,dijo.