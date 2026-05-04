Caso joyería en Cristo Rey: Los Mellos dan su versión sobre por qué se fueron de RD

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Los hermanos conocidos como “El Mello Loco” y “El Mello Sangriento”, señalados como presuntos implicados en el asalto a la joyería Popi Oro, aseguraron que huyeron del país por temor a perder la vida.

Según sus declaraciones, lograron salir de República Dominicana con ayuda de un amigo, debido al miedo que sentían tanto por su seguridad como por posibles acciones en su contra. Sostienen que su decisión estuvo motivada por amenazas y el temor constante tras los hechos que se les atribuyen.

Familiares denuncian irregularidades

Parientes de los jóvenes cuestionaron el manejo del caso por parte de las autoridades, alegando que no recibieron información clara sobre su paradero ni sobre los procedimientos aplicados tras su detención.

Indicaron que en su momento no se les permitió tener acceso a ellos ni se les ofrecieron explicaciones precisas, lo que ha generado preocupación y desconfianza en torno al proceso.

Dueño de la joyería expresa frustración

De su lado, Abraham Corporán Merburnes, propietario de la joyería Popi Oro, manifestó su inconformidad con el curso de las investigaciones, asegurando que hasta el momento no se ha recuperado el oro robado.

El comerciante criticó la falta de resultados visibles y cuestionó la efectividad de las pesquisas. “No aparece ni un gramo de oro”, expresó, al tiempo que señaló que no percibe avances concretos en el caso ni claridad en la información ofrecida.

Lo informado por la Policía Nacional

La Policía Nacional informó que los hermanos Wilner Rafael Solano García (El Mello Loco) y Wilmer Rafael Solano García (El Mello Sangriento), ambos de 22 años, fueron detenidos tras ser deportados desde Puerto Rico.

El operativo fue coordinado entre la OCN-Interpol Santo Domingo, la Dirección General de Migración y otras entidades, luego de que los imputados arribaran al país por la terminal de Sans Souci.

Ambos están siendo requeridos mediante órdenes judiciales de arresto por asociación de malhechores, homicidio y robo a mano armada, vinculados al asalto ocurrido el 7 de marzo en Cristo Rey, hecho que dejó una persona fallecida y varios afectados.

Las autoridades indicaron que serán puestos a disposición del Ministerio Público para el conocimiento de medidas de coerción.