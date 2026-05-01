Formación, la pieza clave de la excelencia turística

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Por: Encarna Piñero

El turismo fue, es y será un intercambio humano. Quienes formamos parte de esta industria entendemos que nuestro éxito reside en la capacidad de generar experiencias memorables.

Por eso, el talento no es solo un recurso operativo, sino el cimiento estratégico sobre el que edificamos el futuro de nuestra industria. En un sector definido por la interacción humana y el compromiso vocacional, la inversión en formar grandes profesionales es la ventaja competitiva clave para garantizar la sostenibilidad y el liderazgo de nuestros destinos. Estoy convencida de ello, y sé que no soy la única.

Recientemente, tuve el honor de acompañar a la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, en una visita a la Escuela de Hostelería de las Islas Baleares (EHIB). Este encuentro, sumado a nuestro recorrido por las instalaciones de Infotep (Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional) en la República Dominicana, ratifica una visión compartida que acorta una distancia de más de 7.000 kilómetros para integrar el talento de dos potencias turísticas referentes.

Una alianza transatlántica de alto valor

Dichas visitas han servido para consolidar el acuerdo suscrito en la pasada edición de FITUR entre el Govern, Inverotel (Asociación de Inversores Hoteleros de Ámbito Internacional), Asonahores (Asociación de Hoteles y Turismo de República Dominicana) e Infotep, y que a su vez forma parte de un acuerdo de colaboración que la administración autonómica mantiene con el Ministerio de Turismo de la República Dominicana (MITUR) desde 2023.

Hoy, este compromiso es ya una realidad operativa y un motor de transformación sectorial. Estamos estableciendo un ecosistema de conocimiento donde el know-how balear se fusiona con el extraordinario potencial dominicano para elevar los estándares de calidad en toda la cadena de valor.

Incluso en destinos tan afianzados como el balear y el dominicano, la evolución deber ser constante. El aprendizaje en nuestro sector es infinito, porque va más allá de la capacitación técnica para adentrarse en la soft skills. Ser capaces de adaptarse a las expectativas del viajero, sin importar cuál sea su país o cultura de origen, es una de las claves para ofrecer un servicio de primera, y estos intercambios permiten a los alumnos empatizar con las expectativas de una tipología de clientes.

Colaboración público-privada para lograr un enfoque regenerativo

Este programa trasciende el intercambio académico convencional, es un innovador esquema que integra formación especializada, investigación, programas de becas y movilidad profesional.

Pero, sobre todo, es un paradigma de cómo la colaboración público-privada fortalece la resiliencia del sector. Al priorizar la excelencia, impulsamos un modelo de turismo que busca optimizar la rentabilidad económica y el impacto social sin depender del incremento del volumen de visitantes. Esta es la hoja de ruta hacia un turismo regenerativo: aquel que genera valor compartido, preserva el entorno y garantiza un crecimiento cualitativo y equilibrado.

Formación sobre el terreno

El plan formativo, que ha comenzado con la capacitación de los profesores de Infotep, contempla también una fase clave de prácticas tuteladas en los establecimientos de los asociados de Inverotel y Asonahores. Esta etapa permitirá al alumnado profesionalizarse en las especialidades de cocina, restauración o recepción en entornos operativos reales. Una sinergia con la que los estudiantes adquieren competencias de vanguardia y las compañías hoteleras integramos talento altamente cualificado.

Al fin y al cabo, existe una correlación directa entre la especialización del capital humano y el incremento del RevPAR (ingresos por habitación disponible). Una gestión excelente del servicio mejora el posicionamiento de marca y la lealtad del cliente, permitiendo una optimización de las tarifas y una mayor eficiencia en la rentabilidad media.

La pasión por la profesión como conector cultural

La especialización de estos profesionales es la prueba de que nuestro sector apuesta por el capital humano como el único camino hacia la excelencia. Desde Inverotel, seguiremos liderando estos acuerdos estratégicos que nos posicionan como referentes globales, asegurando que el turismo del futuro se construya con rigor técnico y vocación de servicio.

Porque si algo ha quedado patente, al conversar con docentes y alumnos en la Escuela de Hostelería Villa Suiza en República Dominicana y la EHIB en Baleares, es que su implicación y su pasión son una fuerza imparable que llevarán al turismo de ambos destinos al siguiente nivel.