¿Hubo depreciación o apreciación del peso?

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

A pocos seguidores de los temas económicos hemos escuchado abordar públicamente la significativa depreciación del dólar en el mercado global, solo ante el euro se depreció 14.5 % en 2025, y la respuesta que ha dado la economía dominicana a ese choque externo. Y la verdad es que fue muy buena, aunque nunca debemos renunciar a soñar con hacerlo mejor.

En vez de ocurrir lo que era natural y que de hecho ocurrió en varios de la región, cuyas monedas se apreciaron, el guaraní paraguayo, el peso colombiano y el peso mexicano lideraron en la región con avances entre 16 % y 18 % frente al dólar, aquí se produjo una moderada depreciación de 3.13 % en 2025, más baja que la de 5 % en 2024. Y eso es bueno para la competitividad del país.

Se podría afirmar, sin faltar al verdadero valor de las palabras, que en 2025 el peso dominicano registró una depreciación nominal de 3.1 % frente al dólar, pero que si integramos al análisis todos los componentes del vestuario, llegaríamos a la conclusión de que hubo una apreciación real del peso en términos efectivos, producto de la debilidad global del dólar y del control de la inflación interna. La tasa de inflación se ha mantenido en el rango meta, aunque se acercó al nivel máximo de ese rango.

¿Por qué afirmamos que aunque hubo una depreciación nominal del peso frente al dólar, 3.13 % en 2025, hubo una apreciación real? Porque si partimos del tipo de cambio efectivo, el dólar se depreció fuertemente frente a monedas duras, mientras que el peso se mantuvo casi estable frente al dólar.

La idea de la apreciación real toma más fuerza si se toma en cuenta que la inflación en el país fue contenida y no superó de forma significativa la inflación de socios comerciales, lo que significa que el tipo de cambio real (ajustado por precios) también se apreció. Y, sorprendentemente, eso ocurrió en un ambiente, certificado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), de flotación más limpia y libre.

Podríamos decirlo de otra manera, para tratar de dar plenitud en la elegancia al discurso o acercarnos a ella: el peso cedió en la superficie, pero ganó solidez en profundidad.