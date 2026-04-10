Luis Abinader encabezará reunión del COE en Palacio este viernes por lluvias anunciadas para el fin de semana

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El presidente Luis Abinader encabezará este viernes la reunión del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en el Palacio Nacional, a las 8:30 de la noche, "para dar seguimiento a las condiciones climáticas del país", informó la Dirección de Prensa del mandatario.

Y es que, más temprano, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) dijo que, debido a la aproximación de una activa vaguada asociada a un sistema frontal, se esperan "incrementos nubosos generadores de precipitaciones moderas a fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento".

Para este sábado, la cercanía del sistema frontal, además de su vaguada asociada y la abundante humedad que estará proporcionando el viento de dirección noreste, las condiciones meteorológicas seguirán propicias para que se generen lluvias de variable intensidad a lo largo del día

El domingo 12, según adelantó el Indomet, se espera que el sistema frontal esté casi estacionario al norte del país, en aguas del Atlántico. Sin embargo, el viento moderado del este/noreste transportará abundante humedad y el ambiente continuará bastante inestable por la incidencia de la vaguada en varios niveles de la troposfera.