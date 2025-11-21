Con IA se modernizaría el sistema financiero

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

A través de la inteligencia artificial (IA), el país puede construir un sistema financiero moderno que combine eficiencia con la innovación, pero también con la protección y la justicia para todos, aseguró ayer el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández.

Al pronunciar una conferencia sobre “La protección de los usuarios de los servicios financieros en la era de la inteligencia artificial” en el IX aniversario del Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (Onpeco), Fernández afirmó que el país tiene una oportunidad única de diseñar modelos que promuevan la inclusión financiera sin comprometer los derechos de los usuarios.

Sostuvo que la IA no un fin en sí misma, sino un medio para crear un sistema financiero más seguro, justo y confiable.

Planteó que la protección de los usuarios de los servicios financieros en la era de la IA para la Superintendencia de Bancos no es negociable, pero se deben anticipar riesgos y reforzar derechos y usar la tecnología de forma ética y responsable.

Señaló que la Superintendencia de Bancos trabaja con todos los actores del ecosistema financiero para asegurar que la innovación vaya siempre acompañada de la protección, transparencia y fortalecimiento de la confianza de los usuarios.

Planteó que el futuro de las finanzas será digital, pero también debe ser más humana y la tecnología debe estar al servicio de la equidad, la justicia y el bienestar de todos los usuarios, lo cual es su compromiso y su responsabilidad.

Fernández dijo que uno de los riesgos de la IA es que puede generar más formas de exclusión financiera.

Resaltó que la Superintendencia de Bancos usa agentes de IAD de última generación como Lucía en la página de Prousuario.

Indicó que el uso de los agentes autónomos implicará nuevas formas de afectación de los derechos de los usuarios y se preguntó quién es responsable de sus decisiones.

Consideró que la prevención se convierte en la mejor herramienta para no caer en las garras de los ciberdelincuentes y no se puede esperar que los problemas ocurran para reaccionar, por lo cual es necesario anticipar riesgos y fortalecer las normas.

Consideró que ante la nueva realidad de la IA, la protección del usuario debe revisarse.

Afirmó que la IA crea sesgos algorítmicos y discriminación.