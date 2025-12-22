¿Les digo algo? Fusión Minerd-Mescyt: la involución institucional

Creado: Actualizado:

Entre la brisa navideña y el receso del Congreso Nacional, se incuba un peligro silencioso que amenaza con hipotecar el futuro intelectual de la República Dominicana: el proyecto de ley para fusionar el Mescyt con el Minerd.

No nos engañemos; bajo la promesa de eficiencia administrativa, se esconde un desmantelamiento estructural de la inteligencia nacional.

Pretender subordinar la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología a un "megaministerio" que todavía lidia con falencias elementales en la gestión escolar y la alfabetización, constituye un error histórico garrafal. Es condenar a la academia, a la investigación y a la innovación a diluirse en la inmensidad burocrática y las urgencias cotidianas del sistema preuniversitario. La ciencia requiere autonomía, especialización y un presupuesto blindado, no ser un apéndice en una entidad colosal y, a menudo, politizada.

Esta fusión representa un retroceso institucional de décadas. Volvemos a esquemas arcaicos que el mundo desarrollado ya superó. ¿Quién garantizará la prioridad del Fondocyt, las becas de alto nivel o la acreditación internacional cuando estos rubros compitan por recursos con el desayuno escolar o la construcción de aulas básicas?

Estamos comprometiendo la competitividad y el desarrollo estratégico del país a largo plazo. Enero no debe encontrarnos dormidos ni dispersos. La comunidad académica, los gremios y la sociedad consciente deben articular una resistencia monolítica frente a este absurdo. Si permitimos que se borre la especificidad de la educación superior, habremos validado el estancamiento de nuestra capacidad de pensar y crear.

¿Les digo algo? El silencio hoy será nuestra condena mañana. Defendamos la ciencia y la universidad como patrimonios innegociables, antes de que sea demasiado tarde.