La IA sería una apuesta para mejorar energía RD

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

En un contexto marcado por pérdidas eléctricas elevadas, interrupciones frecuentes y altos costos operativos, la inteligencia artificial (IA) emerge como una herramienta clave para transformar el sistema eléctrico dominicano.

Así lo plantea un nuevo informe de Boston Consulting Group (BCG), titulado “The AI-First Power and Utility Company: Defining the Industry’s Future”, el cual detalla cómo la adopción de modelos operativos centrados en IA puede mejorar significativamente la eficiencia, la rentabilidad y la calidad del servicio en las empresas de energía y servicios públicos.

El estudio proyecta que las compañías que integren IA de forma estratégica pueden aumentar su eficiencia operativa en más de un 20% y elevar su margen operativo (EBIT) por encima del 40%.

En algunos casos, los beneficios podrían acercarse incluso al 75%.

Para el caso dominicano, donde las distribuidoras enfrentan altos niveles de pérdidas técnicas y no técnicas, uno de los datos más relevantes es la capacidad de la IA para reducir hasta en un 25% las deudas incobrables mediante sistemas inteligentes de cobro y análisis de comportamiento de los usuarios.

Asimismo, el uso de mantenimiento predictivo y gemelos digitales en plantas de generación permitiría acortar entre un 15% y un 30% la duración de interrupciones, un punto crítico en un sistema donde los apagones siguen afectando tanto a hogares como a sectores productivos.

En el área de redes eléctricas, la IA también ofrece oportunidades concretas: desde optimizar la gestión de brigadas técnicas hasta anticipar fallas antes de que ocurran, lo que podría evitar hasta un 40% de las interrupciones del servicio. Esto representa un cambio estructural para un país donde la inestabilidad del suministro impacta directamente la competitividad.

“El verdadero valor de la IA está en ayudar a construir operaciones más eficientes, pero también servicios más confiables y centrados en las personas”, afirmó Xavier Genis, Managing Director y Partner de BCG.

El informe también destaca que la automatización de tareas permitiría a los empleados ahorrar en promedio cuatro horas semanales, facilitando un enfoque mayor en la toma de decisiones estratégicas.