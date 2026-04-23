Cambio histórico: por qué la marihuana medicinal ahora se considera menos peligrosa

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El gobierno de Estados Unidos ha dado un paso histórico al reclasificar la marihuana medicinal con licencia estatal como una sustancia menos peligrosa. La medida, firmada por el presidente Donald Trump, traslada el cannabis de la Lista I ,donde se encuentran drogas como la heroína, consideradas de alto riesgo y sin valor médico reconocido, a la Lista III, que agrupa sustancias con menor potencial de abuso y con usos médicos aceptados.

Este cambio no significa que la marihuana haya sido legalizada a nivel federal, pero sí abre nuevas posibilidades para la investigación científica y otorga beneficios fiscales a las empresas que operan en el sector. Por primera vez, los negocios de marihuana medicinal podrán deducir gastos en sus impuestos, lo que representa un alivio económico y un reconocimiento oficial de su actividad.

La decisión también permitirá que investigadores accedan a cannabis regulado por los estados sin temor a sanciones, lo que podría acelerar estudios sobre su eficacia y seguridad en tratamientos médicos. Actualmente, 40 estados cuentan con programas de marihuana medicinal y más de 20 permiten su uso recreativo, mientras que solo Idaho y Kansas mantienen la prohibición total.

El anuncio ha generado reacciones encontradas. Para asociaciones de la industria, se trata del avance más significativo en política de cannabis en más de medio siglo. Sin embargo, sectores contrarios a la legalización advierten que la medida envía un mensaje confuso sobre los riesgos del consumo y favorece a la gran industria del cannabis.

La reclasificación marca un punto de inflexión en la política de drogas de Estados Unidos, un país donde la marihuana ha estado prohibida desde 1937.