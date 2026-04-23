FES celebra 45 años en RD con seminario sobre tensiones y oportunidades democráticas en la región

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En el marco de sus 45 años de trabajo en la República Dominicana, la Fundación Friedrich Ebert (FES) realizó el seminario “República Dominicana en diálogo con la Región: Tensiones y oportunidades para el fortalecimiento democrático”, los días 22 y 23 de abril en Santo Domingo.

Este encuentro reunió a representantes de distintas fuerzas políticas, especialistas y actores sociales de la región para reflexionar sobre los retos democráticos en América Latina y el Caribe, los desafíos geopolíticos actuales y las oportunidades para fortalecer la democracia y la garantía de derechos.

El seminario se desarrolló en dos jornadas de trabajo que incluyeron conferencias magistrales y paneles de diálogo. Entre los temas a abordados estuvieron el rol de la República Dominicana en el contexto regional, los desafíos geopolíticos del Caribe y la necesidad de avanzar hacia una democracia social que garantice derechos e inclusión.

Entre las personas participantes figuraron representantes del ámbito político y académico como el sociólogo Rubén Silié, el economista Miguel Ceara Hatton, el sociólogo Juan Miguel Pérez, Pedro Franco (Frente Amplio), Minou Tavárez Mirabal (Opción Democrática), Manolo Pichardo (Fuerza del Pueblo), Danilo Díaz (Partido de la Liberación Dominicana), Julio César George (Partido Revolucionario Moderno), así como especialistas internacionales como Armando Rodríguez Luna (México) y Verónica Piñeiro (Partido Frente Amplio Uruguay).

Desde 1981, la FES ha acompañado en la República Dominicana procesos de diálogo político, formación y fortalecimiento de actores sociales, promoviendo los valores de la democracia social: libertad, justicia y solidaridad. A lo largo de estas cuatro décadas, ha trabajado junto a organizaciones, partidos políticos, sindicatos y jóvenes líderes en la construcción de propuestas orientadas a una sociedad más justa e inclusiva.

Este seminario se realizó en un momento significativo para la institución, que se prepara para cerrar su oficina en el país en julio de 2026, marcando el inicio de una etapa de cierre tras más de 45 años de trabajo. En este contexto, el evento busca no solo generar reflexión, sino también reconocer el camino recorrido y los aportes construidos junto a sus contrapartes.

La Fundación Friedrich Ebert es una institución alemana sin fines de lucro, fundada en 1925, comprometida con los valores de la democracia social. A través de su red de oficinas en más de 100 países, impulsa el diálogo político, la formación y la cooperación internacional.