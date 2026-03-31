Lo importante no es puerto, sino cuánto escale

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

En una entrevista publicada por Bloomberg, el coronel retirado estadounidense que impulsa un centro de lanzamiento de cohetes de financiación privada en la República Dominicana —Launch on Demand, con sede en Florida— reveló que prevé iniciar, a finales de este año, la construcción de la instalación de 600 millones de dólares en Pedernales, para la cual ya dispone del respaldo financiero de una firma privada.

Se trata de una señal inequívoca: el anunciado puerto espacial no es un sueño arrojado al viento ni una ilusión pasajera, sino un proyecto que ya descansa sobre cimientos, planos y voluntad.

La iniciativa es, en realidad, aún más robusta de lo que a primera vista podría parecer.

Según su director ejecutivo, Burton Catledge —antiguo comandante del 45.º Grupo de Operaciones de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos—, el puerto espacial responde, en parte, a la creciente presencia de China en la región, lo que garantiza el interés y el respaldo del Gobierno estadounidense en un momento en que la seguridad hemisférica ha vuelto a ocupar un lugar central. A ello se suma el compromiso asumido por la República Dominicana.

Si el proyecto se desarrolla conforme a lo previsto, estaríamos ante una iniciativa cuyo impacto económico solo encontraría parangón en hitos como las reformas estructurales de los años noventa o la firma del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

Las reformas de los noventa reescribieron las reglas del juego, el DR-CAFTA, por su parte, redibujó el mapa del comercio exterior e insertó al país en las cadenas globales de valor. El puerto espacial, en cambio, no es una reforma sistémica, sino una apuesta sectorial: no pretende cambiar el tablero, sino introducir una nueva partida dentro de él.

Sin embargo, podría adquirir estatura histórica si logra escalar hasta la dimensión de esos hitos. Es decir, si se convierte en un verdadero catalizador de transformación nacional: si impulsa la educación técnica y científica, si da origen a nuevas industrias tecnológicas y si eleva la complejidad productiva del país.

Dicho en otra clave: las reformas de los noventa sustituyeron el motor de la economía, el DR-CAFTA amplió la autopista por la que esta circula, el puerto espacial podría ser un carril de alta velocidad. Pero un carril, por sí solo, no transforma el sistema: solo lo hace cuando todo el tráfico decide transitar por él.

Es profundamente alentador que uno de los primeros gestos de Burton Catledge, incluso antes de iniciar la ejecución del proyecto, haya sido abrir un espacio de diálogo con estudiantes, docentes y autoridades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), sembrando en ellos la visión de las oportunidades que este puerto espacial comercial puede ofrecer a la juventud dominicana. Es un gesto que enciende la chispa, ahora le corresponde al país entero avivar esa llama y convertirla en un motor de conocimiento, innovación y futuro.