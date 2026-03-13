Impulsan el ingreso de la RD a la OCDE

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firmaron una carta de intención que servirá de apoyo para el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es uno de los objetivos del Gobierno para seguir promoviendo la mejora integral del país y la calidad de vida de los ciudadanos.

La carta de intención fue suscrita por la viceministra de Crédito Público, María José Martínez, y Anabel González, vicepresidenta de Países e Integración Regional del BID.

El documento expresa la voluntad de ambas partes de trabajar conjuntamente para llevar a cabo las buenas prácticas promovidas por la OCDE y abre la puerta para contar con asistencia técnica e intercambio de conocimiento en favor del país.

Como parte de los acuerdos se establece que el BID brindará acompañamiento en el diseño y desarrollo de reformas destinadas a fortalecer las áreas prioritarias definidas por el Estado dominicano y que contribuirán al mejoramiento de la calidad de las políticas públicas, fomentando la transparencia, la productividad, la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y el respaldo analítico para la formulación de decisiones.

Martínez destacó que la firma de esta carta de intención representa un paso relevante en el proceso de la mejora institucional del país, ya que el ingreso a la OCDE requiere de reformas estructurales en diversos ámbitos que van desde los mecanismos de transparencia, la realidad socioeducativa, la política económica hasta la protección del medio ambiente.

“Como ha indicado el ministro Magín Díaz recientemente, el Gobierno apuesta al ingreso a la OCDE para llevar al país, no al club de las naciones ricas, sino al club de las mejores prácticas institucionales y de desarrollo”, dijo.

“La adhesión a la OCDE es un proceso transformador que ayuda a los países a adoptar los estándares y mejores prácticas de la organización y a lograr así unos mejores resultados económicos y sociales para el país y sus ciudadanos”, destaca por su lado el sitio oficial del organismo.

En ese sentido, la pertenencia al organismo permite a los miembros ajustar sus políticas a escala mundial para promover la eficiencia económica, ahorrar recursos y es una “señal inequívoca a los inversores internacionales y nacionales de que sus políticas públicas son acordes a los principales estándares y mejores prácticas de la OCDE en ámbitos como el gobierno corporativo, la lucha contra la corrupción, la inversión, la competencia, los mercados financieros y la gobernanza pública”.