El viaje de Indriver que le costó la vida a Cándido Figueroa; hoy no puede ser velado

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El empleado del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), identificado como Cándido Figueroa, reportado como desaparecido, fue encontrado muerto en una casa en construcción ubicada en la urbanización Suriel, sector Los Guaricanos, Santo Domingo Norte.

Santos, de 45 años, había sido reportado como desaparecido el 22 de abril de 2026.

El hallazgo se produjo días después de que su vehículo fuera localizado calcinado en el mismo municipio.

Sin embargo, por el avanzado estado de descomposición en el que fue encontrado su cuerpo no podrá ser velado por sus familiares.

“Lamentablemente no se pudo proceder con un sepelio que era lo que esperaba la familia darle su cristiana sepultura, pero tampoco recibimos el cuerpo por tecnicismo legales”, dijo un primo.

Familiares y amigos pidieron justicia por la muerte de Cándido Figueroa de Los Santos.

El viaje que le costó la vida

Carro calcinado

Allegados al hoy occiso señalaron que Figueroa aparte de trabajar en INABIE, prestaba servicios de Indriver donde según sus parientes se encontró la muerte.

"Yo lo que quiero es que esta rompecabeza se arme, porque en la familia que ya son hoy siete días, ocho días, mañana es ocho días de que no lo tenemos", indicó un familiar.

“Quiero mandarles un mensaje a los taxistas de que todos los viajes no se pueden tomar, miren el destino”, añadieron.

Además, sus parientes lo calificaron como un hombre bueno y dedicado a su familia, tanto así que tenía dos trabajos para sustentarlos.

Lo que dicen las autoridades

Diego Pesqueira da detalles del caso Cándido Figueroa de los Santos

Como resultado de estas diligencias investigativas, fueron identificadas como presuntas autoras del hecho las nombradas Yarlin Carmona y Glennys Martínez Frías, quienes se encuentran bajo custodia policial en virtud de la orden de arresto No. 2026-AJ0033274.

También fue detenido, para fines de investigación, Alexander Valdez (a) “Vaca”.

Prófugos

Asimismo, permanecen prófugos otros implicados identificados únicamente por los apodos “Chon”, “Roni” y “Nariz”, quienes son activamente buscados por las autoridades. Se exhorta a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que contribuya a su captura.

En la escena del hecho, técnicos de la Policía Científica realizaron el procesamiento correspondiente, recolectando evidencias materiales, incluido un cargador para arma de fuego, las cuales serán sometidas a los análisis periciales de rigor como parte del proceso investigativo.

Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para esclarecer totalmente las circunstancias en que ocurrió este hecho y capturar a los demás implicados.