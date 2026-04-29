El Chapo 240 lanza dos temas que reflejan su evolución musical en el género urbano

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El intérprete urbano El Chapo 240 presentó su nuevo proyecto musical compuesto por un doble lanzamiento que reafirma su crecimiento dentro de la escena del género urbano y su evolución como artista.

En esta entrega, el exponente apuesta por los temas “Tiempo” y “Ponte”, este último en colaboración con La Demente, dos propuestas que reflejan una etapa de transformación artística en la que el exponente explora nuevos sonidos sin perder la esencia callejera que lo ha caracterizado desde sus inicios.

Con este doble lanzamiento, el urbano continúa fortaleciendo su identidad artística, apostando por una propuesta más versátil que integra diferentes matices sonoros, sin alejarse de la autenticidad y la energía cruda que lo distinguen.

El artista ha mantenido una línea de trabajo constante, enfocada en la producción de contenido musical, colaboraciones estratégicas y una presencia activa en la escena urbana.

Asimismo, estas propuestas representan un paso importante en su trayectoria, marcando una nueva etapa en la que El Chapo 240 continúa desarrollando su sonido y explorando nuevas direcciones creativas, sin perder la esencia que lo ha identificado con su público.

Ambos temas, “Tiempo” y “Ponte”, ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.