Inauguran en Monte Plata obras para turismo religioso

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El ministro de Turismo David Collado, inauguró ayer dos obras en la provincia de Monte Plata: los santuarios Santo Cristo de los Milagros de Bayaguana y Nuestra Señora del Agua Santa de Boyá y además, dejó iniciados los trabajos de reconstrucción de la Plaza de la Municipalidad en el municipio cabecera, con una inversión global de RS$117, 975,675 millones de pesos. Collado destacó la importancia de las obras y aseguró que darán un gran impulso al turismo religioso y cultural en la provincia de Monte Plata.

"Hoy estamos aquí entregando estas dos importantes obras y dejando iniciada otra, porque le llegó la hora a Monte Plata", dijo el funcionario.

Señaló el gran potencial ecoturístico de la llamada provincial Esmeralda y su cercanía de la capital.

En el Santuario Cristo de los Milagros de Bayaguana, uno de los principales atractivos de la provincia, Collado entregó la construcción de la verja perimetral con una longitud de 1,266 metros lineales, obra que contribuirá a una mayor seguridad del templo. La obra requirió una intervención de 1,025 cuadrados reparación general, como puertas, ventanas, rejas, mejoras en pisos, mantenimiento de esculturas, además de intervención de jardinería y verja perimetral.

Esta intervención, a cargo del CEIZTUR, requirió una inversión de RD$81, 596,311.

Concluida esa actividad, el ministro David Collado se trasladó al municipio cabecera, Monte Plata, donde dejó iniciados los trabajos de remodelación de la Plaza de la Municipalidad, cuyo presupuesto contempla una inversión de RD$27, 493,180.

Además inauguró la restauración del Santuario Nuestra Señora del Agua Santa, con una inversión de RD$8, 886,184, bajo la supervisión del CEIZTUR.