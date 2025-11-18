Indexación salarial: ¿Qué pasaría si se incluye en una "ley especial" como propone Magín Díaz"?

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La discusión sobre la indexación salarial volvió al debate público luego de que el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmara que “el Gobierno está abierto” a discutir el tema, aunque consideró que podría incorporarse en “una ley aparte”. Sin embargo, dejó claro que la decisión final corresponde al Congreso.

Díaz también recordó que existen “muchos otros impuestos que no se están indexando” y mencionó servicios subsidiados como la energía eléctrica, el agua y la recogida de basura.

Frente a esta propuesta, el economista Juan Del Rosario explicó a HOY Digital que hacerlo “beneficiaría a los dominicanos porque ensancharía su base de ingreso”.

Indicó que ajustar los ingresos hasta los RD$50,000 fortalecería la capacidad de consumo de los hogares y que parte de ese aumento regresaría al Estado mediante impuestos indirectos como el ITBIS.

No obstante, advirtió que para el Gobierno el tema implica una preocupación legítima, ya que la medida podría representar un sacrificio fiscal estimado por Hacienda en unos RD$2,000 millones mensuales.

Del Rosario considera que lo correcto es “dar cumplimiento a la ley y aplicar la indexación”, mientras se discuten posibles reformas tributarias que permitan compensar ese sacrificio fiscal mediante nuevas herramientas o fuentes de ingresos.

La propuesta de Omar Fernández

El debate resurgió a partir de la iniciativa del senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, quien propuso aplicar la indexación del ISR a los salarios de hasta RD$52,000, tal como establece el artículo 327 del Código Tributario.

La ley dispone que la DGII debe actualizar anualmente la base imponible según la inflación registrada por el Banco Central, para evitar que los trabajadores paguen más impuestos sin haber mejorado su poder adquisitivo.

Sin embargo, desde 2017 ese ajuste dejó de aplicarse a quienes ganan más de RD$35,000, lo que ha provocado un impacto acumulado que erosiona el poder de compra de los empleados formales, según expertos.