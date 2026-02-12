Industria cemento tuvo bajas ventas en 2025

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Las ventas de la industrias cementera local registraron un aumento de 2.3% en el 2025, las cuales fueron impulsadas por las exportaciones de ese sector.

El valor de las ventas de fabricación de cemento, cal y yeso internas y externas pasaron de RD$61,712.4 millones en el 2024 a RD$65,870.7 millones en el 2025 para un incremento de un 6.7%.

De acuerdo a un informe de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem), las ventas locales de la industria solo creció 0.9%, mientras que las destinadas a otros mercados 9.2%.

El informe indica que el pasado año las recaudaciones internas de ITBIS del sector aumentaron un 1.3% en comparación con el 2024, alcanzando los RD$5,184.4 millones.

Adocem atribuye las bajas ventas en el mercado local a la desaceleración de la actividad constructiva nacional y el aumento en las exportaciones a las inversiones realizadas por las empresas para ampliar su capacidad instalada, apoyados en avances en eficiencia operativa, calidad del producto y cumplimiento de estándares internacionales.

“El desempeño del sector cementero en 2025 confirma la fortaleza de nuestra industria y su capacidad para responder de manera eficiente a un entorno económico más desafiante. El crecimiento del volumen de ventas locales refleja claramente el contexto que vivió la construcción durante el año. Si bien se trata de un resultado positivo, está por debajo de los niveles históricos que tradicionalmente acompañan los períodos de mayor expansión del sector”, expresó Jorge David Pérez, presidente de Adocem).

Pérez subrayó además la importancia de continuar impulsando condiciones que favorezcan el desarrollo de la construcción como motor clave del crecimiento económico y la generación de empleo.

“La construcción es uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional. Por ello, resulta esencial promover políticas públicas y condiciones que estimulen la inversión en infraestructura, vivienda y proyectos productivos, elementos que inciden directamente en la competitividad y bienestar del país”, afirmó.