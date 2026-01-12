Oferta
Infotep impulsa formación en cinematografía en RD
Durante 2025, Infotep capacitó a 204 participantes en 13 áreas especializadas del sector, en coordinación con DGCINE
El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) contribuye al crecimiento sostenido de la producción cinematográfica en el Caribe a través de una oferta formativa especializada.
En 2025, Infotep, en coordinación con la Dirección General de Cine (DGCINE) y el Ministerio de Trabajo, capacitó a 204 participantes en trece áreas especializadas del sector.
Estas acciones estuvieron dirigidas a elevar la competitividad del talento técnico y a facilitar su integración en producciones nacionales e internacionales.
El impacto de esta formación se refleja en testimonios como el de René Alejandro Fortunato Vázquez, hijo del reconocido director de cine y documentalista René Fortunato.
“Me sorprendió la calidad con que se imparten los cursos de preproducción de cine, los cuales son gratuitos y de mucha calidad”, sostuvo.
La oferta de Infotep incluye talleres y programas como Continuidad Cinematográfica, Maquillaje para Televisión, Asistencia y Coordinación de Producción Cinematográfica y Desarrollo de Proyectos Cinematográficos, Asistencia de Dirección, Escritura de Guion de Cortometraje de Ficción, Introducción a la Actuación para Cine y Marketing Digital aplicado al sector audiovisual. También se ofrecen certificaciones especializadas en Técnica de Maquillaje de Efectos Especiales para Cine.