Infotep impulsa formación en cinematografía en RD

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) contribuye al crecimiento sostenido de la producción cinematográfica en el Caribe a través de una oferta formativa especializada.

En 2025, Infotep, en coordinación con la Dirección General de Cine (DGCINE) y el Ministerio de Trabajo, capacitó a 204 participantes en trece áreas especializadas del sector.

Estas acciones estuvieron dirigidas a elevar la competitividad del talento técnico y a facilitar su integración en producciones nacionales e internacionales.

El impacto de esta formación se refleja en testimonios como el de René Alejandro Fortunato Vázquez, hijo del reconocido director de cine y documentalista René Fortunato.

“Me sorprendió la calidad con que se imparten los cursos de preproducción de cine, los cuales son gratuitos y de mucha calidad”, sostuvo.

La oferta de Infotep incluye talleres y programas como Continuidad Cinematográfica, Maquillaje para Televisión, Asistencia y Coordinación de Producción Cinematográfica y Desarrollo de Proyectos Cinematográficos, Asistencia de Dirección, Escritura de Guion de Cortometraje de Ficción, Introducción a la Actuación para Cine y Marketing Digital aplicado al sector audiovisual. También se ofrecen certificaciones especializadas en Técnica de Maquillaje de Efectos Especiales para Cine.