Jóvenes transforman sus vidas a través de capacitación Infotep

En esos escenarios cotidianos, lejos de los reflectores, se escriben historias de transformación que tienen un punto en común: la formación técnico profesional como oportunidad real de cambio.

Ana Reyes lo aprendió en carne propia. Desde Villa Altagracia, su camino hacia una vida mejor se vio interrumpido por un accidente que le dejó las rodillas lesionadas. El diagnóstico médico indicaba reposo y espera, pero su convicción iba más rápido que el calendario.

La Formación Dual (ProDual) del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) en Ventas y Productos, no solo le permitió continuar, sino, abrirse paso hacia nuevas oportunidades. Hoy, Ana se desempeña en el sector turístico y mira atrás con orgullo.

A cientos de kilómetros, desde Bahoruco, Edulys Ferreras tomó una decisión que cambió su historia: dejar su hogar para poder formarse.

En la modalidad ProDual encontró algo más que conocimientos técnicos: halló estabilidad y experiencia laboral. En momentos difíciles para su familia, la formación se convirtió en un apoyo concreto.

Raismery González de Jesús sabe lo que es empezar el día cuando todavía no amanece. Desde Santo Domingo Norte, su rutina estaba marcada por madrugadas largas y responsabilidades familiares. Mientras se formaba, su madre se encontraba recién operada y sin posibilidad de trabajar. La pasantía le abrió la puerta a su primer empleo y a un incentivo que resultó vital para su hogar.