Infotep y Procigar abren Escuela Tabaqueros

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), en alianza con la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (Procigar), dejó inaugurada la Escuela de Tabaqueros Procigar–Infotep en Tamboril, Santiago,un proyecto estratégico que combina formación técnica, desarrollo productivo y oportunidades de empleo en uno de los sectores más emblemáticos de la economía dominicana.

En su primera fase, el centro inicia con cuatro grupos de Elaboración de Cigarros, integrados por 88 participantes, quienes recibirán 135 horas de formación práctica en todas las etapas de la producción: desde la selección y procesamiento de hojas, despalillado, humidificación y elaboración de la liga, hasta el enrollado, prensado, aplicación de la capa, acabado de la perilla y control de calidad.

El acto estuvo encabezado por la subdirectora general del Infotep, Maira Morla, en representación de Rafael Santos, el alcalde de Tamboril, Anyolino Germosén, y el presidente de la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana (Procigar), Litto Gómez.