Ingresos laborales cubren sólo el 73.5 % de la canasta familiar

La región Ozama, que comprende el Gran Santo Domingo, pese a ocupar apenas el 3 % del territorio nacional, concentra el 38.9 % de la población del país y fue la zona que registró la menor cobertura del ingreso laboral promedio por hogar frente al costo de la canasta familiar, con un 73.5 %, durante el segundo trimestre de 2025.

Este resultado representa una caída de 7.8 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior, de acuerdo con el Informe de Situación Macroeconómica del Ministerio de Hacienda.

El documento explica que esta reducción se debió principalmente a una disminución de los ingresos laborales, más que a un aumento significativo en el costo de la canasta familiar.

En contraste, las regiones Norte, Sur y Este mostraron mejores niveles de cobertura del ingreso frente al costo de la canasta, así como un comportamiento creciente. La región Norte alcanzó una cobertura de 87.5 %, con un aumento de 5.2 puntos porcentuales; la región Sur registró 86.4 %, con un alza de 0.7 puntos; mientras que la región Este presentó la mayor cobertura, con 91.8 %, tras incrementarse en 2.5 puntos porcentuales.

Aunque en la mayoría de las regiones del país se observa una mejora en la capacidad de los hogares para cubrir el costo de la canasta familiar, el informe advierte que persisten desigualdades territoriales, reflejo del impacto combinado de la inflación y la evolución de los ingresos laborales.

El estudio también señala que el costo promedio nacional de la canasta de consumo familiar se situó en RD$46,787.1 al segundo trimestre de 2025. En la región Ozama, el costo fue considerablemente mayor, al ubicarse en RD$54,015.7. En tanto, en la región Norte alcanzó RD$44,626.3, en el Este RD$43,432, y en la región Sur RD$37,674.1, la más baja del país.