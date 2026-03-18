Inician hoy foro para visibilizar a Puerto Plata

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Con el objetivo de visibilizar a Puerto Plata no solo como destino turístico, sino también como una provincia que genera un importante encadenamientos productivo a través de parque de zonas francas y empresas de servicios, inicia hoy el Foro Empresarial Puerto Plata 2026.

El evento, organizado por la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata y Zona Franca, será realizado hasta mañana en el Centro de Convenciones del hotel Blue Jacktar, Playa Dorada y contará con la presentación del programa “META 2036”, a cargo del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

También se realizarán conferencias, entre ellas “La geopolítica para comprender el mundo contemporáneo”, a cargo de Iván Gatón y el economista Juan Ariel Jiménez, quien tendrá a su cargo el tema “Economía y los beneficios del encadenamiento productivo”.

Durante una entrevista para HOY, Mileyka Brugal, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata y Zona Franca, destacó que el tema principal de este foro será el encadenamiento productivo, por lo que se hará un networking y una rueda de negocios organizada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y la Dirección General de Compras y Contrataciones para que emprendedores puedan tener una reunión de negocios con instituciones públicas y empresas, y así convertirse en suplidores tanto del Estado como del sector privado.