Intabaco producirá 15 millones de plantas tabaco 2025-2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto del Tabaco de la República Dominicana (Intabaco) informó que producirá 15 millones de plántulas de tabaco para la zafra tabacalera 2025-2026.

Iván Hernández Guzmán, director de la institución, dijo que dicha producción será usada para la siembra de más de 10,000 tareas de tabaco y serán comercializadas a bajos costos a pequeños productores.

El funcionario inició la distribución de 160,000 plántulas de la variedad IT-154 que son comercializadas a 35 pesos la unidad, un 61 % menos que en el mercado local, gracias a un subsidio otorgado por la Presidencia de la República.

Destacó que dicha variedad es de alta calidad, producen una hoja de tabaco con excelente textura, olor y sabor y son producidas en coordinación con la compañía Transplanta.

En la actual zafra se tiene previsto sembrar más de 160,000 tareas y producir 350,000 quintales de tabaco. Intabaco también apoya a los productores en asesoría técnica. v